Harkiv'de yolcu trenine İHA saldırısı! Can kaybı artıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenini hedef aldığını duyurdu. Toplamda 3 insansız hava aracıyla gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda, ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği kesinleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Harkiv bölgesindeki bir yolcu trenine insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından saldırıya ait görüntüleri paylaşan Zelenskiy, sivil bir trene yönelik dron saldırısının dünyanın her yerinde "terör eylemi" sayılacağını vurguladı. Bir tren vagonundaki sivilleri öldürmenin hiçbir askeri gerekçesinin olamayacağının altını çizen Zelenskiy, "Trende toplamda 200’den fazla kişi vardı. Rus dronlarından birinin isabet ettiği vagonda ise 18 kişi bulunuyordu. 3 dronla gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Tüm ailelere ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurtarma ekipleri hala 4 kişiyi arıyor, 2 kişi ise yaralı durumda" ifadelerini kullandı.

 

Zelenskiy’den uluslararası topluma çağrı

Rusya’nın yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, uluslararası toplumun Moskova üzerindeki baskıyı artırması ve Ukrayna’ya destek vermesi gerektiğini ifade etti. Rusya’nın eylemlerini "terörizm" olarak niteleyen Zelenskiy, bu eylemlere sessiz kalmayan ülkelere teşekkür etti.

