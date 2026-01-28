  • İSTANBUL
Mercedes-Benz, hidrojen yakıt hücreli yeni kamyonu NextGenH2’yi bu yıl sınırlı sayıda üretime sokuyor. Sıvı hidrojen kullanan araç, 1.000 kilometrenin üzerinde menzil ile dikkat çekiyor.

Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Otomotiv dünyasında dizel motorların yerini temiz enerji çözümleri almaya devam ederken, Mercedes-Benz Trucks, bu yıl hidrojen yakıt hücreli kamyonunun seri üretimine geçmeye hazırlanıyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Şirket, NextGenH2 adını verdiği yeni modelini 100 adetlik sınırlı üretim kapsamında 2026’nın sonuna kadar müşterilere teslim etmeyi planlıyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

NextGenH2, klasik hidrojenli araçlardan farklı olarak 101 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya ile donatıldı. Bu dev batarya, önde yer alan iki adet yakıt hücresinden aldığı enerjiyi, arkadaki çift elektrik motoruna aktarıyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Arka akstaki tahrik sistemi, tamamen elektrikli eActros 600 modelinden alınmış. Bu sistem 496 beygir (370 kW) güç üretiyor ve rejeneratif frenleme özelliği sayesinde bataryayı şarj ederek hidrojen tüketimini azaltıyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Mercedes’in yeni kamyonunu diğer hidrojenli araçlardan ayıran en önemli fark, sıkıştırılmış gaz yerine -253°C’de depolanan sıvı hidrojen kullanması. Bu teknoloji, gaz haline göre çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Daimler Truck’a göre bu sayede dizel kamyonlarla benzer menzil değerleri, yani 1.000 kilometrenin üzerinde sürüş sağlanabiliyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Kamyonda toplam 85 kilogram sıvı hidrojen depolayabilen iki tank bulunuyor. Tanklar birbirine bağlı olduğu için araç her iki taraftan da yakıt ikmali yapabiliyor. Mercedes-Benz ve Linde iş birliğiyle geliştirilen sLH₂ dolum standardı sayesinde tam dolum 10 ila 15 dakika arasında tamamlanabiliyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

NextGenH2, klasik anlamda bir elektrikli kamyon değil; yakıt hücresinin jeneratör görevi gördüğü menzil uzatıcılı bir sistem ile çalışıyor. Araçta harici bir şarj girişi bulunmuyor. Enerji tamamen yakıt hücrelerinden sağlanıyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Bu sistem, hem sıfır emisyonlu uzun yol taşımacılığı hem de dizel menziline eşdeğer operasyonel kabiliyet sağlıyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

NextGenH2, Mercedes’in Actros mimarisi üzerine inşa edildi. Bu sayede araç, markanın mevcut bilgi-eğlence sistemlerini, güvenlik donanımlarını ve sürüş destek teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Mercedes-Benz Trucks, ilk teslimatların 2026 sonunda yapılacağını, tam ölçekli seri üretimin ise 2030’ların başında başlamasını hedefliyor.

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

Uzmanlara göre sıvı hidrojen teknolojisi, uzun menzilli taşımacılıkta dizel motorların yerini alabilecek en güçlü adaylardan biri. Mercedes’in NextGenH2 modeli, temiz enerjiyle çalışan ağır vasıta segmentinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Haber Kaynağı: Insideevs

Foto - Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var

