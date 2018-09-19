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Türk futbolu için tarihi toplantı!

Gündemin ana maddesi, futbolcularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin TL’ye çevrilmesi. Kritik zirvede aynı zamanda yabancı sınırının da konuşulması bekleniyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:08
Türk futbolu için tarihi toplantı!

Kulüpler Birliği Vakfı, 26 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da bir araya gelecek. Dövizdeki kur artışı sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararnameyle; mevcut sözleşmelerin 1 ay içinde Türk lirasına çevrilmesi kararlaştırılmıştı. Hafta içinde Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın konuyla igili gerekli açılımı yapması bekleniyor. Kulüpler Birliği de mevcut kararnamenin futbolcu sözleşmelerini kapsayıp kapsamadığı netleştikten sonra toplantısını gerçekleştirecek.

Yabancılar FIFA’dan alabilir

Şu anki aşamada kulüpler, UEFA ve FIFA ile mevcut sözleşmelerin değişmesinin mümkün olup olmadığını konuşurken, hukukçulara da bu konu inceleteliyor. Kararnamenin detaylarının belli olmasıyla birlikte resmen harekete geçilecek. Mevcut sözleşmesi devam eden yabancı oyuncuların, kendi istekleri ile TL’ye dönmedikleri takdirde FIFA yoluyla ücretlerini alabilecekleri öğrenildi. Ancak bir gerçek var ki, bundan sonra yerli-yabancı farketmeksizin tüm futbolcularla imzalanacak sonraki kontratlar Türk lirası şeklinde yapılacak.

Kulüpler serbest istiyor

26 Eylül’deki kritik toplantıda yabancı konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki sezondan itibaren 14 olan yabancı sayısında değişime gidilecek. Bu sayının ilk etapta aşağı çekileceği konuşulsa da kulüpler yabancının serbest kalmasından yana. Ancak bundan sonra yapılacak tüm kontların TL’ye çevrilmesi yönündeki karar resmileşirse, yabancılar buna sıcak bakmayacağından ligdeki lejyoner sayısı azalabilir.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:08
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