Türk futbol tarihini yeniden yazan adam konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçını 2-0 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktörü Okan Buruk, "Benim için, takımım için, Akhisar için bir tarih yazdık. En büyük mutluluk, şu anda taraftarlarımızın Akhisar sokaklarında finale yükselmeyi kutluyor olması" dedi.

Yarı final ilk maçını evlerinde 2-1 kaybettiklerini hatırlatan Okan Buruk, "Eğer erken gol bulabilirsek, bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle de oldu. Erken bir gol attık. Uzun toplarla rakibin arkasına sarktık. Doğru çıkışlar yaparak pozisyonlar bulduk. Çok daha fazla gol atabilirdik" şeklinde konuştu.

"SELEZNYOV BİZE İNANILMAZ KATKI VERİYOR"

Galatasaray karşısında 2 gol kaydeden Yevgen Seleznyov hakkında konuşan Okan Buruk, "Seleznov'un kariyeri belli. Kardemir Karabükspor'da bir düşüş yaşamıştı ve yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Biz de destek olduk, hayatını düzenledi, çok çalıştı. Bize inanılmaz katkı veriyor. Bu tür maçlarda çok daha iyi oynuyor. İyi bir sezon öncesi görseydi bunun çok daha iyisini yapabilirdi" diye konuştu.

"FİNALDE RAKİP KİM OLURSA OLSUN HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk finaldeki rakibin Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Buraya gelirken umutlarımız vardı ama ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiden sonra doğal olarak büyük hayaller kurarak gelmiyorsunuz. Finalde karşınıza kimin çıkacağını düşünmüyorsunuz. Maç bittikten sonra düşünmeye başladım Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı diye. Bu takımlar arasında olmak bizim içini gurur verici. Rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk. Buraya kadar geldik ve kupayı kaldırmaya çalışacağız. Ben oyuncu olarak çok kupa kaldırdım ama teknik adam olarak da bunu başarmak istiyorum.