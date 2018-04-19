Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk futbol tarihini yeniden yazan adam konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek finale adını yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:55
Türk futbol tarihini yeniden yazan adam konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçını 2-0 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktörü Okan Buruk, "Benim için, takımım için, Akhisar için bir tarih yazdık. En büyük mutluluk, şu anda taraftarlarımızın Akhisar sokaklarında finale yükselmeyi kutluyor olması" dedi.

Yarı final ilk maçını evlerinde 2-1 kaybettiklerini hatırlatan Okan Buruk, "Eğer erken gol bulabilirsek, bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle de oldu. Erken bir gol attık. Uzun toplarla rakibin arkasına sarktık. Doğru çıkışlar yaparak pozisyonlar bulduk. Çok daha fazla gol atabilirdik" şeklinde konuştu. 

"SELEZNYOV BİZE İNANILMAZ KATKI VERİYOR"

Galatasaray karşısında 2 gol kaydeden Yevgen Seleznyov hakkında konuşan Okan Buruk, "Seleznov'un kariyeri belli. Kardemir Karabükspor'da bir düşüş yaşamıştı ve yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Biz de destek olduk, hayatını düzenledi, çok çalıştı. Bize inanılmaz katkı veriyor. Bu tür maçlarda çok daha iyi oynuyor. İyi bir sezon öncesi görseydi bunun çok daha iyisini yapabilirdi" diye konuştu.

"FİNALDE RAKİP KİM OLURSA OLSUN HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk finaldeki rakibin Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Buraya gelirken umutlarımız vardı ama ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiden sonra doğal olarak büyük hayaller kurarak gelmiyorsunuz. Finalde karşınıza kimin çıkacağını düşünmüyorsunuz. Maç bittikten sonra düşünmeye başladım Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı diye. Bu takımlar arasında olmak bizim içini gurur verici. Rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk. Buraya kadar geldik ve kupayı kaldırmaya çalışacağız. Ben oyuncu olarak çok kupa kaldırdım ama teknik adam olarak da bunu başarmak istiyorum.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:55
  1. Karabük
  2. Akhisar Belediyespor Haberleri
  3. Akhisar Belediyespor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!
    1. Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası..
    2. Josef de Souza'dan olaylı derbi..
    3. Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş..
    4. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu..
    5. BJK TV'den flaş iddia:..
    6. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    7. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    8. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    9. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    10. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    11. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    12. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    13. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    14. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    15. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    16. Yoğurt suyunun faydaları
    17. Cilt neden kırışır?
    18. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    19. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    20. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması