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Aktüel Türk filmleri, ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak
Aktüel

Türk filmleri, ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:44:47 -
Türk filmleri, ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak

BOSTON (AA) - Türk sinemasından seçkin örneklerin yer aldığı 19. Boston Türk Film Festivali, 22 Kasım-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen Boston Türk Film Festivali'nde çağdaş Türk sinemasının seçkin örnekleri Amerikalı seyirciyle buluşacak.

Festival programında, Emin Alper’in "Kız Kardeşler", Nihat Durak’ın "Kapı", Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in "Ömer ve Biz", Eylem Kaftan’ın "Kovan", Ali Özel’in "Bozkır", Kıvanç Sezer’in "Küçük Şeyler", Emre Yeksan’ın "Yuva", Özkan Yılmaz’ın "Soluk" isimli uzun metraj filmleri yer alıyor.

ABD’de ilk kez gösterime girecek uzun metrajlı filmlerin yanı sıra festivalde 2006’dan bu yana düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında ödül alan filmlerden bir seçki de bulunuyor.

Festival kapsamında ayrıca Türk sineması üzerine ödül alan yönetmenlerin katılacağı çevrim içi bir panel de düzenlenecek.

Boston Türk Film Festival programı hakkında daha fazla bilgiye "www.BostonTurkishFilmFestival.org" adresinden ulaşılabilecek.


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