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Türk Eximbank'tan Londra'da yatırım temasları

Türk Eximbank heyeti, Londra’da kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılara devam ediyor- Türk Eximbank ile Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu arasında Afrika’da iş birliğine yönelik anlaşma imzalanacak

26 Şubat 2019 Salı 16:13
Türk Eximbank'tan Londra'da yatırım temasları

İSTANBUL (AA)- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, İngiltere'nin başkenti Londra’da kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları serisine devam ediyor.

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre,Türk Eximbank, gerçekleştirdiği yatırımcı toplantıları serisine ilave olarak Londra’da 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilecek “non-deal roadshow” kapsamında bir dizi toplantı düzenleyecek. Görüşmelerde yatırımcılara, bankanın 2019 yılı hedefleri ve yıl sonu finansal verilerinin yanı sıra, Türk ekonomisi ve bilhassa ihracattaki gelişmeler aktarılacak. Söz konusu toplantıları, Türk Eximbank’ın uzun süredir yakın iş birliği içinde olduğu Citibank organize edecek.

Yıldırım, ExCred Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek “Afrika’da Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi” konulu panelde söz alacak.

“Non-deal roadshow” kapsamında Londra’da bulunan Yıldırım, 26 Şubat 2019'da küresel ticaret ile yatımların sigortalanması konusunda dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından birisi olarak kabul edilen ExCred konferansında “Afrika’da Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi” konulu panele konuşmacı olarak katılacak ve Türk Eximbank’ın Afrika’daki faaliyetleri ile kıtada risklerin azaltılarak uluslararası kuruluşlarla iş birliği olanakları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Türk Eximbank ve Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI) arasında Afrika’da iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalanacak.

Londra programında,Türk Eximbank ve Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI) arasında 26 Şubat 2019 tarihinde iş birliği anlaşması da imzalanacak. Söz konusu anlaşma, Afrika ülkelerinde üzerinde mutabık kalınan projelere Türk Eximbank ile ATI’nın sigorta ve reasürans ile ortak destek sağlaması ve Afrika kıtasındaki işlemlere finansman sağlanırken en önemli ihtiyaçlardan olan Afrika’ya ilişkin enformasyon paylaşımını da kapsayacak.

Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, seyahat öncesinde önemli kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilecek görüşmelerin bankanın uluslararası piyasalardan orta-uzun vadeli fon temini olanaklarını artıracağının önemine vurgu yaparken ATI ile imzalanacak anlaşmanın Türk Eximbank’ın Afrika kıtasındaki mevcut faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Türk Eximbank, orta-uzun vadeli finansmana erişim olanaklarını artırmak amacıyla, 2017 yılından bu yana ABD, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Uzak Doğu gibi geniş bir coğrafyada birçok tanınmış finansal kuruluş ile varlık yönetim, sigorta şirketi ve emeklilik fonları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Özellikle ABD ve Londra gibi önde gelen finans merkezlerinde gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla, geçmişte banka tarafından ihraç edilen tahvillere gelen talep ve tahvil fiyatlaması üzerinde önemli etkisi bulunan yatırımcı kuruluşlar ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:13
  1. Adnan Yıldırım
  2. Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI)
  3. Türk Eximbank

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