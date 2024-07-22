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Ekonomi Türk esnafının açgözlülüğü her şeyi berbat etti! Onlar da Yunanistan'a gitmeye başladı
Ekonomi

Türk esnafının açgözlülüğü her şeyi berbat etti! Onlar da Yunanistan'a gitmeye başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 08:37:00 -
Türk esnafının açgözlülüğü her şeyi berbat etti! Onlar da Yunanistan'a gitmeye başladı

Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi tatil bölgelerindeki fahiş fiyat uygulaması yerli turisti Yunanistan'a kaçırırken turizmciler de rotayı değiştirmeye başladı.

Kapıda vize uygulaması sebebiyle son dönemde Yunan adaları Türk turistlerin akınına uğradı. Bu gidişte ülkemizin Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi tatil yörelerindeki fahiş fiyatlar da etkili oluyor. Bu durumdan ülke turizmi olumsuz etkilenirken, Yunanistan’da turist sayısı ve geliri bakımından rekorlar kırılıyor. Üstelik Türk turistler bu rekorlara önemli katkı sağlıyor. Yunan adalarına turist taşıyan feribotların hareket ettiği Ayvalık ve diğer Ege ilçelerinde uzun kuyrukların oluşmasına sebep olurken, müşterisinin peşinden Türk işletmecilerin de Yunan adalarına yönelmesi dikkat çekiyor. Adalarda çok sayıda Türkçe isimli tabelanın yanı sıra, garsonların da Türk olması dikkat çekiyor. Bodrum’da turizmcilik yapan ve ismini açıklamak istemeyen bir işletmeci “Daha bu yıl 2 işletmecinin kiralama yoluyla orada işletmecilik yapmaya başladığını biliyorum. Önce işletmecilikli başlayıp şartları sağlayınca satın alma yapmayı amaçlıyordu” dedi.

1,2 milyon Türk

Yunanistan, 2023 yılında 32 milyon 735 bin turist ağırlayıp 21 milyar dolar gelir elde etti. Yunanistan Turizm Konfederasyonu (SETE) verilerine göre 2024’ün ilk 3 ayında Yunanistan’a giden turist sayısı, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 2 milyon 840 milyon oldu. 2023 yılının tamamında Türkiye’den Yunanistan’a 1 milyona yakın turist gitti. Sadece bayram döneminde Yunan adalarına giden turist sayısı 26 bini geçti. 2024 yılı sonu itibarıyla toplam Türk turist sayısının 1,2 milyonu bulması bekleniyor.

Bodrum ve Çeşme yerine oraya gidiyorlar

Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerdeki yüksek fiyatlar yerine vatandaşlar daha uygun fiyatlı olan Avşa adası, Erikli, Enez, Gelibolu, Ayvacık, Asos, Ayvalık, Erdek, Sarımsaklı, Silifke ve Alanya gibi yerlere rağbet gösteriyor. Turizm acentesi Erkan Aydın “Bırakın yerli turisti, yabancılar bile artık Bodrum, Çeşme gibi merkezleri pahalı buluyor. Onlar da Alanya, Balıkesir, Çanakkale bölgelerine yöneldi” dedi. Gurbetçi de yüksek fiyatlardan şikâyetçi. 2021 yılında Türkiye’ye gelerek 3 bin avro bozduran bir gurbetçi, ailesiyle 10 gün rahat tatil yaparken, bu yıl 6 bin avro bozdurduğu hâlde yetmediğini, sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok sayıda gurbetçinin “Kendi ülkemizde kandırılıyoruz” yorumları da dikkat çekmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Yorumlar

Aydin

Bir insan bu kadar soysuz aç gözlü olmaz olursa böyle sap gibi ortada kalirsiniz hirsizlar Elinizle Yunani kaldindiriyorsunuz tatil yerlerinden kekolari eğitimsiz odunlari oradan uzak tutun yoksa Yunanin yaṣadiğini bizde yaṣariz hatta yaṣamaya baṣladik.

Sedat X

Oradaki işletmeleride bizimkiler alıyorsa, demekki seneye Yunanistan adalarında da fahiş fiyat olacak.
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