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Türk esnafa saldıran 16 Suriyeli sınır dışı edilecek!

Elazığ’da Suriyelilerin Türk bir esnafı darp ettiği iddiası üzerine mahallede yaşanan gerginlikten dolayı Suriye uyruklu şahıslar ve aileleri olmak üzere toplam 16 şahıs sınır dışı edilmek üzere Kilis’teki Suriye Kampına gönderildi.

09 Eylül 2018 Pazar 15:57
Türk esnafa saldıran 16 Suriyeli sınır dışı edilecek!

Elazığ’da Suriyelilerin bir esnafı darp ettiği iddiası üzerine olayın yaşandığı mahallede gerginlikten dolayı Suriye uyruklu şahıslar ve aileleri sınır dışı edilmek üzere Kilis’teki Suriye Kampına gönderildi.

Olay önceki gün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, Suriyeli olduğu ileri sürülen bazı kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası toplanan mahalleli de tepki gösterdi. Vali Vekili Mustafa Gül, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül mahalleye giderek vatandaşlarla görüşüp sağ duyu çağrısı yapıp dağılmalarını sağladı.

Bunun üzerinde söz konusu olay ile ilgili Suriye uyruklu şahıslar ve aileleri olmak üzere toplam 16 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri nezaretinde sınır dışı edilmek üzere Kilis’teki Suriyeli Kampına gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 15:57
  1. Kilis
  2. Elazığ
  3. suriyeli
  4. sınır dışı edilecek

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