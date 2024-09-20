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Gündem "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü
Gündem

"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-20 14:37:00 -
"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

Uyuşturucu ticaretinden 2023 yılında yakalanan ve 24 yıl hapis cezası alan "Türk Escobar" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

Kamuoyunda "Türk Escobar" olarak tanınan uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Çetinkaya, "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle arandığı sırada İstanbul'da yakalanarak, 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. 

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