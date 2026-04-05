Ortaylı Ailesinden Başkan Erdoğan'a Teşekkür

İlber Ortaylı’nın vefatının ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Ortaylı Ailesi, bu zorlu süreçte devletin gösterdiği yakın ilgi ve alakanın acılarını hafiflettiğini belirtti.

Ortaylı Ailesi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza Şükranlarımızı Sunarız"

Mesajda, bizzat taziye dileklerini ileten ve süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak teşekkür edildi. Aile, "Acımızı paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

Devletin Zirvesi ve Kurumlar Seferber Oldu

Cenaze merasiminin layıkıyla icra edilmesi için destek veren mülki idare amirleri de ailenin mesajında unutulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül ve valilik çalışanlarına cenaze organizasyonundaki özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edilirken; dini merasimin suhuletle gerçekleşmesini sağlayan İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve müftülük personeline de şükranlar sunuldu.

"Bu Zor Günümüzde Yanımızda Oldular"

Ortaylı Ailesi, yayımladığı kamuoyu açıklamasında şu ifadelerle tüm sevenlerine ve destek verenlere seslendi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a İlber Ortaylı’nın vefatı sonrasında göstermiş oldukları yakın ilgi ve acımızı paylaştıkları için en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu zor günümüzde cenaze merasiminin düzenlenmesindeki destekleri için başta İstanbul Valisi Sayın Davut Gül olmak üzere Valilik çalışanlarına, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve İstanbul Müftülüğüne de içtenlikle teşekkür ederiz."

Türk tarihine ömrünü adayan ve milyonlara tarihi sevdiren büyük usta, devletin ve milletin omuzlarında dualarla ebediyete uğurlanmış oldu.