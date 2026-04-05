  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
Gündem Ortaylı Ailesinden Başkan Erdoğan'a Teşekkür
Gündem

Ortaylı Ailesinden Başkan Erdoğan'a Teşekkür

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ortaylı Ailesinden Başkan Erdoğan'a Teşekkür

Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın ailesi, cenaze sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan devlet erkanına ve taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

İlber Ortaylı’nın vefatının ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Ortaylı Ailesi, bu zorlu süreçte devletin gösterdiği yakın ilgi ve alakanın acılarını hafiflettiğini belirtti.

Ortaylı Ailesi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza Şükranlarımızı Sunarız"

Mesajda, bizzat taziye dileklerini ileten ve süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak teşekkür edildi. Aile, "Acımızı paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

Devletin Zirvesi ve Kurumlar Seferber Oldu

Cenaze merasiminin layıkıyla icra edilmesi için destek veren mülki idare amirleri de ailenin mesajında unutulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül ve valilik çalışanlarına cenaze organizasyonundaki özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edilirken; dini merasimin suhuletle gerçekleşmesini sağlayan İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve müftülük personeline de şükranlar sunuldu.

"Bu Zor Günümüzde Yanımızda Oldular"

Ortaylı Ailesi, yayımladığı kamuoyu açıklamasında şu ifadelerle tüm sevenlerine ve destek verenlere seslendi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a İlber Ortaylı’nın vefatı sonrasında göstermiş oldukları yakın ilgi ve acımızı paylaştıkları için en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu zor günümüzde cenaze merasiminin düzenlenmesindeki destekleri için başta İstanbul Valisi Sayın Davut Gül olmak üzere Valilik çalışanlarına, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve İstanbul Müftülüğüne de içtenlikle teşekkür ederiz."

Türk tarihine ömrünü adayan ve milyonlara tarihi sevdiren büyük usta, devletin ve milletin omuzlarında dualarla ebediyete uğurlanmış oldu.

İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlarken görülmüştü: Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı

Mustafa Armağan'dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var"

İKAF 2026'da İlber Ortaylı unutulmadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

ne hikmetse hiç mi hiç sevimli değildi, o kendi deyimi ile ateist, dinsiz imansız şengör ile...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23