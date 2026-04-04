  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Misillemelerin dozu artıyor! İsrail ve ABD'ye yeni saldırı
Dünya

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Misillemelerin dozu artıyor! İsrail ve ABD'ye yeni saldırı

Misillemelerin dozunu artıran İran, terörist İsrail ve haydut ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bulunan ABD ordusuna ait HIMARS topçu bataryaları ile Bahreyn'in kuzeyinde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan askerlerinin toplanma alanlarına füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 95. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bulunan ABD ordusuna ait HIMARS topçu bataryalarının, Bahreyn'in kuzeyinde konuşlandırılmış ABD ordusuna ait Patriot hava savunma sistemlerinin ve BAE'deki Sil Baneh bölgesinde bulunan ABD ordusunun üst düzey komutanları ve eğitmenlerinin toplanma yerinin saldırılarda hedef alındığı belirtildi.

 

Saldırılarda Amerikan teknoloji şirketi Oracle'ın BAE'deki merkezi, İsrail ile bağlantılı bir gemi ve Bahreyn'deki Halife bin Selman Limanı'nın füzelerle vurulduğu öne sürüldü.

İsrail'deki Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan ve Kiryat Şimona bölgelerindeki noktaların da saldırılar kapsamında "çok başlıklı füzelerle yoğun ve sürekli olarak hedef alındığı" aktarıldı.

Açıklamada, saldırı dalgasının devam ettiği bilgisi verildi.

İran'dan Körfez'e misilleme dalgası: BAE ve Bahreyn'de yeni hedefler vuruldu
Gündem

Gündem

Yerel

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

İRAN, iyi yapıyor.İranı destekleyelim.Haydur ABD,soyguncu ABD oldu.Venezüela yetmedi,İrana acımasız saldırıyor.Bir süren beri orta doğunun karışacağına dair yorum yazmıştım.Hatta,bende ki kara kaplı kitapta"ÖNCE ACEM ÜLKESİ YOK OLUR" diye yazar demiştim.Demek ki HÜRMÜZ boğazı sebebi imiş.Hatta,İran yakında VİRAN olacakta demiştim.Bütün öngörülerim gerçekleşiyor.3.DÜNYA SAVAŞININ BAŞLANGICI iran hadisesi olacaktır.Dünyamız büyük tehlike altındadır.BÜTÜN bunların MÜSEBBİBİ,DENGESİZ TURMP TIR.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23