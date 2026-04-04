Misillemelerin dozu artıyor! İsrail ve ABD'ye yeni saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bulunan ABD ordusuna ait HIMARS topçu bataryaları ile Bahreyn'in kuzeyinde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan askerlerinin toplanma alanlarına füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 95. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bulunan ABD ordusuna ait HIMARS topçu bataryalarının, Bahreyn'in kuzeyinde konuşlandırılmış ABD ordusuna ait Patriot hava savunma sistemlerinin ve BAE'deki Sil Baneh bölgesinde bulunan ABD ordusunun üst düzey komutanları ve eğitmenlerinin toplanma yerinin saldırılarda hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda Amerikan teknoloji şirketi Oracle'ın BAE'deki merkezi, İsrail ile bağlantılı bir gemi ve Bahreyn'deki Halife bin Selman Limanı'nın füzelerle vurulduğu öne sürüldü.

İsrail'deki Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan ve Kiryat Şimona bölgelerindeki noktaların da saldırılar kapsamında "çok başlıklı füzelerle yoğun ve sürekli olarak hedef alındığı" aktarıldı.

Açıklamada, saldırı dalgasının devam ettiği bilgisi verildi.