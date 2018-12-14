Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarında ilk aşamayı 15 defa geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2004-2005'ten itibaren uygulanan grup aşaması ilk olarak 5 takımdan oluşan gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynandı.

2009-2010'dan beri mevcut sistemin uygulandığı UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Türk takımı, 24 kez yer aldı.

Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray'ın 3, Konyaspor ve Trabzonspor'un ikişer, Akhisarspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'un ise birer kez mücadele ettiği grup aşamasında Türk ekipleri 15 kez vize aldı.

Bu sezon mücadele eden ekiplerden sadece Fenerbahçe gruptan çıktı, Beşiktaş ve Akhisarspor ise elendi.

Türk takımları bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktıkları 18 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 20 gol atan Türk temsilcileri kalelerinde 32 gol gördü.





- Çıkanlar ve çıkamayanlar





Organizasyonda Fenerbahçe 6, Beşiktaş ve Galatasaray üçer, Trabzonspor 2 ve Osmanlıspor ise 1 defa gruptan çıktı.

Beşiktaş 5, Konyaspor 2, Akhisarspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez yer aldığı grup aşamasında organizasyona veda etti.





- En başarılısı Fenerbahçe





Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.





- En başarısız Akhisarspor ile Konyaspor





Bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda tek puanına son karşılaşmada ulaşan Akhisarspor, Konyaspor'la Türk takımları içinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında en başarısız takım oldu.

Konyaspor da 2016-2017 sezonunda H Grubu'nu 1 puanla tamamlamıştı.





- Gruptan çıkanlar





UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar gruplardan çıkmayı başaran Türk takımlarının performansları şöyle:

Sezon Takım O G B M A Y P 2009-2010 Fenerbahçe 6 5 0 1 8 3 15 2008-2009 Galatasaray 4 3 0 1 4 1 9 2013-2014 Trabzonspor 6 4 2 0 13 6 14 2009-2010 Galatasaray 6 4 1 1 12 4 13 2012-2013 Fenerbahçe 6 4 1 1 10 7 13 2010-2011 Beşiktaş 6 4 1 1 9 6 13 2016-2017 Fenerbahçe 6 4 1 1 8 6 13 2011-2012 Beşiktaş 6 4 0 2 13 7 12 2014-2015 Beşiktaş 6 3 3 0 11 5 12 2016-2017 Osmanlıspor 6 3 1 2 10 7 10 2014-2015 Trabzonspor 6 3 1 2 8 6 10 2015-2016 Fenerbahçe 6 2 3 1 7 6 9 2018-2019 Fenerbahçe 6 2 2 2 7 7 8 2007-2008 Galatasaray 4 1 1 2 6 5 4 2006-2007 Fenerbahçe 4 1 1 2 5 4 4





- Gruptan çıkamayanlar





Organizasyona grup aşamasında veda edenlerin elde ettiği sonuçlar ise şöyle:

Sezon Takım O G B M A Y P 2015-2016 Beşiktaş 6 2 3 1 7 6 9 2017-2018 Medipol Başakşehir 6 2 2 2 7 8 8 2018-2019 Beşiktaş 6 2 1 3 9 11 7 2005-2006 Beşiktaş 4 1 2 1 5 6 5 2004-2005 Beşiktaş 4 1 1 2 7 7 4 2006-2007 Beşiktaş 4 1 0 3 4 7 3 2017-2018 Konyaspor 6 1 3 2 4 6 6 2018-2019 Akhisarspor 6 0 1 5 4 14 1 2016-2017 Konyaspor 6 0 1 5 2 12 1



