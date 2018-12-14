THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil

- Bu sezon 3 Türk takımından sadece Fenerbahçe'nin gruptan çıkmayı başardığı UEFA Avrupa Ligi'nde Türk ekipleri, 24 kez yer aldığı gruplarda 15 defa yoluna devam etti- Türk takımları bu sezon 18 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 20 gol atan Türk temsilcileri kalelerinde ise 32 gol gördü- 2009-2010'da grup aşamasında 15 puan toplayan Fenerbahçe, en başarılı takım konumunda bulunuyor

14 Aralık 2018 Cuma 11:59
Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarında ilk aşamayı 15 defa geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2004-2005'ten itibaren uygulanan grup aşaması ilk olarak 5 takımdan oluşan gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynandı.

2009-2010'dan beri mevcut sistemin uygulandığı UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Türk takımı, 24 kez yer aldı.

Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray'ın 3, Konyaspor ve Trabzonspor'un ikişer, Akhisarspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'un ise birer kez mücadele ettiği grup aşamasında Türk ekipleri 15 kez vize aldı.

Bu sezon mücadele eden ekiplerden sadece Fenerbahçe gruptan çıktı, Beşiktaş ve Akhisarspor ise elendi.

Türk takımları bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktıkları 18 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 20 gol atan Türk temsilcileri kalelerinde 32 gol gördü.


- Çıkanlar ve çıkamayanlar


Organizasyonda Fenerbahçe 6, Beşiktaş ve Galatasaray üçer, Trabzonspor 2 ve Osmanlıspor ise 1 defa gruptan çıktı.

Beşiktaş 5, Konyaspor 2, Akhisarspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez yer aldığı grup aşamasında organizasyona veda etti.


- En başarılısı Fenerbahçe


Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.


- En başarısız Akhisarspor ile Konyaspor


Bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda tek puanına son karşılaşmada ulaşan Akhisarspor, Konyaspor'la Türk takımları içinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında en başarısız takım oldu.

Konyaspor da 2016-2017 sezonunda H Grubu'nu 1 puanla tamamlamıştı.


- Gruptan çıkanlar


UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar gruplardan çıkmayı başaran Türk takımlarının performansları şöyle:

SezonTakımOGBMAYP
2009-2010Fenerbahçe65018315
2008-2009Galatasaray4301419
2013-2014Trabzonspor642013614
2009-2010Galatasaray641112413
2012-2013Fenerbahçe641110713
2010-2011Beşiktaş64119613
2016-2017Fenerbahçe64118613
2011-2012Beşiktaş640213712
2014-2015Beşiktaş633011512
2016-2017Osmanlıspor631210710
2014-2015Trabzonspor63128610
2015-2016Fenerbahçe6231769
2018-2019Fenerbahçe6222778
2007-2008Galatasaray4112654
2006-2007Fenerbahçe4112544


- Gruptan çıkamayanlar


Organizasyona grup aşamasında veda edenlerin elde ettiği sonuçlar ise şöyle:

SezonTakımOGBMAYP
2015-2016Beşiktaş6231769
2017-2018Medipol Başakşehir6222788
2018-2019Beşiktaş62139117
2005-2006Beşiktaş4121565
2004-2005Beşiktaş4112774
2006-2007Beşiktaş4103473
2017-2018Konyaspor6132466
2018-2019Akhisarspor60154141
2016-2017Konyaspor60152121


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:59
  1. Akhisarspor
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yarını Kodlayan" Adanalı öğrenciler, Çin'de dünya üçüncüsü oldu
    1. "Yarını Kodlayan" Adanalı öğrenciler,..
    2. "Bursa'nın gençleri, sporun..
    3. Almanya için büyüme tahmini düşürüldü
    4. Hepsiburada'dan oto aksesuar..
    5. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    6. GRAFİKLİ-Milyonlarca Yemenli Hudeyde..
    7. Hunt: Showdown için 4.0 güncellemesi..
    8. Basketbolda altyapılarda Avrupa..
    9. Jandarmadan yük araçlarına yönelik..
    10. AB Liderler Zirvesi, ekonomiye odaklandı
    11. İstanbul'daki evsizler sıcak yuvaya..
    12. Kılıçdaroğlu-Gül görüşmesinin..
    13. Koç Üniversitesi'nin "Anadolu..
    14. Fanatik Yahudiler Filistinli şoförü..
    15. Amazon.com.tr yılbaşı hediye..
    16. SuperFresh’ten baharatlı elma dilim..
    17. GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika..
    18. Garanti Bankası, BM İklim Değişikliği..
    19. ANALİZ - Türkiye'nin ülke puanı..
    20. Siemens'tenyeni yazılım robotu..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi