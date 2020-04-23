Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Meslek liselerimiz göğsümüzü kabartıyor"

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sahip olduğu kısıtlı imkan ve bütçelere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde göğsü kabartan çalışmalara imza atan meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerle gurur duyduklarını belirtti.

Geylan, yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü kutladı, eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının gidişatına bakıldığında 30 Nisan'dan sonra okulların açılmasının pek mümkün olmadığını belirten Geylan, okulların en erken haziranda başlayabileceğini, Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre bu sürenin daha da uzayabileceğini ifade etti.

Telafi eğitiminin, haziran içerisinde ya da eylülün ilk iki haftasında yapılmasının da daha uygun olacağına işaret eden Geylan, bu görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ilettiklerini bildirdi.

EBA TV'de 200'e yakın öğretmenin fedakarlık göstererek, hiçbir ücret talep etmeden uzaktan eğitim platformuna emek verdiğini belirten Geylan, "Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sistemi bu kriz sürecinde ciddi bir ihtiyaca karşılık verdi, vermeye de devam ediyor." ifadesini kullandı.

Geylan, meslek liselerinde kriz döneminde üretilen maske, solunum cihazı, dezenfektan ürünlerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimiz sahip olduğu kısıtlı imkan ve bütçelere rağmen göğsümüzü kabartan çalışmalara imza atıyor. Bütün öğretmen ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Bu vesileyle meslek liselerimizin öneminin bir kez daha anlaşıldığını görüyoruz. Meslek liseleri, milletimizin zor ve sıkıntı dönemlerinde neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu süreç mesleki eğitimin önemini bir kez daha etkili şekilde ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde mesleki eğitim, teknolojik altyapının iyileştirilmesi, üretim sektörünün ihtiyacı, eğitim ve istihdam ilişkisi bakımından yeniden ve ciddiyetle değerlendirilmelidir."



