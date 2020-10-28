  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyet Bayramı'nı sanal ortamda kutlayacak
Aktüel

Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyet Bayramı'nı sanal ortamda kutlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:55:53 -
Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyet Bayramı'nı sanal ortamda kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED), gelenekselleşen Cumhuriyet Balosu'nu bu sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremese de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ruhuna uygun bir şekilde sanal ortamda kutlayacak.

TED açıklamasına göre, Türkiye’nin kültür sanat yaşamına damga vurmuş birbirinden kıymetli isimlerin katılacağı “Cumhuriyet Yolunda…” yayınının gösteriminde, Cumhuriyet ruhu bir kez daha canlanacak.

Türkiye’nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ın Cumhuriyet’i, oyuncu Songül Öden’in Cumhuriyet ve Kadın konusunu ele alacağı gösterimde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay Türk Marşı’nı çalarken, Tan Sağtürk zeybek, Meriç Sümen ve Tunca Bakan da valsleri ile gösterime renk katacak. Cem Adrian, Ahmet Baran, Şevval Sam ve Şenol Talınlı gibi ünlü seslerden Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserlerin dinleneceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını Türk Eğitim Derneği’nin Youtube kanalında izleyenlerle buluşacak.

Bu kıymetli projede gönüllü olarak yer alan isimlerin adlarının yaşatılması için Türk Eğitim Derneği her bir isim adına bir burslu öğrenci okutacak. Böylece onların isimleri başarılı ancak maddi imkanları yetersiz bir öğrencilerin geleceğinin aydınlatmasına vesile olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar
Ekonomi

Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar

Türkiye ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay