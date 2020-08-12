Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini açıkladı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine dahil olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Yunanistan'a destek mesajı verdi.
Macron sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:
Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin petrol arama konusundaki kararları bölgede gerginliğe sebep oluyor. Bu gibi adımlar komşu ülkeler ve NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğa izin vermek için sona ermelidir.
Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak artırmaya karar verdim
Önümüzdeki günlerde, Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla işbirliği yaparak, Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak artırmaya karar verdim.
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