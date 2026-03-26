Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayarak 3 gün sürecek kongre, kültürel mirasın korunmasından ortak alfabe çalışmalarına, telif haklarından sektörel işbirliklerine kadar geniş bir alanda kalıcı ve somut sonuçlar üretecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek kongre, "Gelecek için, birlikte" sloganıyla Türk dünyasının dört bir yanından yayıncıları, yazarları, çevirmenleri ve akademisyenleri ağırlayacak.

Ankara'da gerçekleştirilecek kongrede, yayıncılığın kültürel hafızayı koruma, bilgi paylaşımını yaygınlaştırma ve toplumlar arası etkileşimi artırmadaki stratejik rolü temel alınacak.

Türk dünyasının yayıncılık alanındaki ortak vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan ve ilk kez düzenlenecek geniş katılımlı kongre kapsamında, topluluklar arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği imkanlarının artırılması ve yayıncılık uygulamalarında ülkeler arası uyum ile standardizasyonun sağlanması hedeflenecek.

Ayrıca sektörün gelişimine katkı sunacak ortak politika, tedbir ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi, kongrenin öncelikleri arasında yer alacak.

140 SEKTÖR TEMSİLCİSİ 3 GÜN BOYUNCA BİR ARAYA GELECEK

Kongreye, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Moldova, İran, Irak, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılım sağlanacak.

Yayıncı meslek birlikleri, yayınevi temsilcileri, çevirmenler, yazarlar ve akademisyenlerden oluşan 140 sektör temsilcisi, 3 gün boyunca bir araya gelecek, yayıncılık sektörü çok boyutlu başlıklar altında ele alınacak.

Sektörel yapı, yayın hukuku, fikri haklar ve telif alışverişi, içerik geliştirme ve ürün, ortak alfabe ve dil, yayıncılık standartları ve derleme ile çeviri ve çeviri destekleri, 6 ayrı komisyonda ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Türk dünyası yayıncıları için önemli bir buluşma zemini sunacak kongre, kapanış oturumunda yayımlanacak sonuç bildirisiyle tamamlanacak. Bu bildiri ile kalıcı ve somut işbirliklerinin tesis edilmesi ve sürdürülebilir ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ortaya konulacak.