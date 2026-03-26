  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asrın yolsuzluk davasında 11. perde! Yolsuz Eko ve ‘uyanık’ ortağı Çalık hakim karşısında Kapki’nin mahkemedeki itirafçı şovu boşa çıktı Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimali Siyonistleri endişelendirdi Katil(ler) barışa karşı Yargıyı ‘aileden’ bağlamış! Mansur'un beslemeleri Atlas cinayeti hakkında iddianame hazır! İşte sanık hakkındaki suçlamalar İran’ın uranyum stoku tam olarak sayılmadı ve dünya İran’ın elinde ne kaldığını gerçekten biliyor mu? İran’da ‘nükleer’ belirsizlik Üniversitelerimizin yükselişi sürüyor! İlk 500’de 11 Türk üniversitesi Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz Hem katil hem salak... İsrail askeri bakın kaç dolar karşılığında tüm kordinatları İran'a satmış
Kültür - Sanat
Kültür - Sanat

Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk dünyasında yayıncılığı ortak bir zeminde buluşturacak "Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi"ni 27-29 Mart'ta Ankara'da düzenleyecek. 140 sektör temsilcisi 3 gün boyunca bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayarak 3 gün sürecek kongre, kültürel mirasın korunmasından ortak alfabe çalışmalarına, telif haklarından sektörel işbirliklerine kadar geniş bir alanda kalıcı ve somut sonuçlar üretecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek kongre, "Gelecek için, birlikte" sloganıyla Türk dünyasının dört bir yanından yayıncıları, yazarları, çevirmenleri ve akademisyenleri ağırlayacak.

Ankara'da gerçekleştirilecek kongrede, yayıncılığın kültürel hafızayı koruma, bilgi paylaşımını yaygınlaştırma ve toplumlar arası etkileşimi artırmadaki stratejik rolü temel alınacak.

Türk dünyasının yayıncılık alanındaki ortak vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan ve ilk kez düzenlenecek geniş katılımlı kongre kapsamında, topluluklar arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği imkanlarının artırılması ve yayıncılık uygulamalarında ülkeler arası uyum ile standardizasyonun sağlanması hedeflenecek.

Ayrıca sektörün gelişimine katkı sunacak ortak politika, tedbir ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi, kongrenin öncelikleri arasında yer alacak.

140 SEKTÖR TEMSİLCİSİ 3 GÜN BOYUNCA BİR ARAYA GELECEK

Kongreye, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Moldova, İran, Irak, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılım sağlanacak.

Yayıncı meslek birlikleri, yayınevi temsilcileri, çevirmenler, yazarlar ve akademisyenlerden oluşan 140 sektör temsilcisi, 3 gün boyunca bir araya gelecek, yayıncılık sektörü çok boyutlu başlıklar altında ele alınacak.

Sektörel yapı, yayın hukuku, fikri haklar ve telif alışverişi, içerik geliştirme ve ürün, ortak alfabe ve dil, yayıncılık standartları ve derleme ile çeviri ve çeviri destekleri, 6 ayrı komisyonda ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Türk dünyası yayıncıları için önemli bir buluşma zemini sunacak kongre, kapanış oturumunda yayımlanacak sonuç bildirisiyle tamamlanacak. Bu bildiri ile kalıcı ve somut işbirliklerinin tesis edilmesi ve sürdürülebilir ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ortaya konulacak.

Üniversitelerimizin yükselişi sürüyor! İlk 500’de 11 Türk üniversitesi
Üniversitelerimizin yükselişi sürüyor! İlk 500’de 11 Türk üniversitesi

Eğitim

Üniversitelerimizin yükselişi sürüyor! İlk 500’de 11 Türk üniversitesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23