Türk dünyası için tarihi gün! Ve o bomba adım nihayet atıldı

Bülent Erandaç, Türk Devletleri Teşkilatı'nın tarihi bir karar alarak ortak alfabe üzerinde uzlaşmasını değerlendirdi. Erandaç, bu kararın Türk dünyası arasında birlik ve beraberliği pekiştireceğini belirtti. Ortak Türk Alfabesi'nin, Türk Devletleri'nin kültürel mirasını korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Erandaç, bu adımın gelecekteki stratejik işbirliklerine de kapı açacağını kaydetti. Erandaç, bu hamlenin Türk dünyası için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade ettiği Takvim gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Başkan Tayyip Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI, tarihi bir karar alarak Türk dünyasının ortak alfabesini kabul etti. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz. Tarihte çok günler vardır ama günler, tarihin akışını değiştirmiştir.

11 Eylül 2024 tarihi bir gün ve bugünü unutmayınız. Türk Devletleri Teşkilatı, canımız ciğerimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağladı.

Merkezi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu tarihi bir toplantı yaptı, tarihi bir karar aldı. TARİHİ BİR ÖNEM TAŞIYAN KARARLA, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı.

Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir.

Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, Türk Devletleri'nin dil mirasını da koruyacak.

2024 YILINDAN itibaren Türk Devletler Birliği, Ortak Türk Alfabesi'nin uygulanmasını etkin şekilde destekleyecek çalışmalara imza atacak.

Türk Birleşik Devletleri'nin ayak sesleri giderek artıyor.

Başkan Tayyip Erdoğan "7 DEVLET, TEK MİLLET" hedefiyle yola çıkmıştı.

Dağıtılmış Türk Devletleri'ni bir araya getirmek için büyük mücadele verdi. 2010'lar da "Azerbaycan'da olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan tarihi, kültürü, medeniyeti bir 500 milyonluk çok büyük bir aileyiz" diyerek kararlı yürüyüşünü sürdürdü.

TARİH. 12 KASIM 2021. Başkan Erdoğan, tarihi kararların alındığı zirvede Türk dünyası Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Cumhurbaşkanları ve Macaristan Başbakanını Demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası YASSIADA'DA bir araya getirdi. Liderler "Türk Devletleri Teşkilatı" ismine ve "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"na karar verdiler.

Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olduğu dünyaya ilan edilmiş oldu. Başkan Erdoğan tarihe not düşen açıklamalar yapmıştı bu zirvede:

"Türk Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir. Aynı manevi hazineden beslenen, ortak geçmiş, kültür ve ataya sahip kardeşleri ayırabilecek hiçbir hudut yoktur.

Küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk Dünyası hedefliyoruz." Yaşadığımız günlerde yeni dünya düzeni inşa ediliyor.

Dünya çok kutupluluğa giderken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı şekilde sürdürdüğü BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ yeni bir güneş gibi doğdu. 7 Türk Devleti'nin Türk Birliği kapsamında aynı çatı altında ortak bayrakla temsil edilmesi de YENİ BİR GÜNEŞİN DOĞUŞU manasındadır. Yeni dünya düzeninin 2040'larda oturacağı öngörüldüğünden, TÜRK DÜNYASI 2040 PROJESİ, TÜRK EKSENİ KURULUŞUDUR. Bugün Avrupa ile Doğu arasındaki ana kara-deniz güzergahı olan İpek Yolu yeniden önem kazandı. Türk Devletleri, Avrupa ile Doğu arasında merkezi kara-deniz güzergahı konumunda yer alıyor.

ZENGEZUR KORİDORU KİLİT. AZERBAYCAN VE TÜRK ORDUSU'nun 44 GÜNDE KARABAĞ'I Ermeni işgalinden kurtarması da tarihi gündür. Karabağ'ın kurtarılışı bağlamında, yüz yıl önceden özellikle emperyalist devletler tarafından kurgularıyla Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısını araya Ermenistan'ı sokarak kesen ZENGEZUR VE LAÇİN KORİDORU açıldı.

Bu koridorların açılması, Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti - Azerbaycan- Orta Asya'ya doğrudan ulaşılmasının önünü açan jeopolitik hamlelerdir.

EVET. 11 EYLÜL 2024 günü kabul edilen TÜRK DEVLETLERİ (7 DEVLET 1 MİLLET) ORTAK ALFABESİ ve Zengezur'un açılması, BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ'NİN YENİ EKSEN OLUŞUNU hızlandıracaktır. 2040'larda Çin'in Amerika'yı geçerek dünyanın bir numaralı EKONOMİK GÜCÜ olacağı konuşulurken, DEMİR VE DENİZ İPEK YOLLARI'nın kalpgahında BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ bulunmaktadır. Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak YENİ KORİDORLAR gerçeğinden hareketle, Avrasya'da BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ YENİ BİR GÜÇ olarak yerini almıştır."