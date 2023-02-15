Türk dünyası depremzedeler için seferber oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki görüşmede, afetin büyüklüğüne, etkilerine ve depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaşan Oktay, arama kurtarma faaliyetlerine, "umut kaybetmeksizin" hızla devam edildiğini söyledi.

Ömüraliyev ise TDT üyesi ve gözlemci ülkeler tarafından Türkiye'ye gönderilen yardımlara değinerek, TDT'nin, ihtiyacı olanların desteklenmesine yardımcı olmak ve sağlanan yardımların etkili ve hedefe yönelik olmasını sağlamak için AFAD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını ifade etti.

Türk dünyası 1703 personelle çalışmalara katıldı, 75 depremzedeyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekipleri, toplam 1703 personel ile arama kurtarma faaliyetlerine katılarak, 75 depremzedeyi enkazdan çıkardı. TDT ülkeleri, ayrıca Türkiye'ye ayni ve nakdi yardımlarda da bulundu.

Buna göre, Azerbaycan, 747 arama kurtarma ve sağlık personeliyle katıldığı çalışmalarda enkazdan 54 kişiyi kurtardı. 503 bin dolar nakdi yardım, 1 sahra hastanesi, 479 çadır, 14 bin 380 temel ihtiyaç malzemesi, 82 bin 480 sıcak tutan giysi, 611 bin 709 ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Kargo, itfaiye, AFAD ve diğer resmi arama kurtarma araçlarına ücretsiz yakıt ikmali sağladı.

101 kişilik arama kurtarma ve doktor ekibini 2 özel uçakla Türkiye'ye gönderen Kazakistan, enkazdan 7 kişinin çıkarılmasını sağladı. Kazakistan Hükümeti tarafından Türkiye'ye acil yardım olarak 1 milyon dolar tahsis edilmesi kararı alındı. Aktöbe bölgesinden 11 ton insani yardım ve Astana'dan 28 jeneratör gönderildi. Türkiye'de yaşayan Kazakistan vatandaşları ve Kazak diasporası, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine 160 bin dolar değerindeki insani yardımın ulaştırılmasında görev aldı. Kazakistan'daki gönüllüler, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nin özel hesabına nakdi yardım yaptı ve halihazırda 2,8 milyon doların üzerinde yardım toplandı. Kazak gönüllüler tarafından Türkiye'ye 150 ton insani yardım gönderildi.

Kırgızistan, arama kurtarma, doktor ve deprem uzmanlarından oluşan 188 kişilik arama kurtarma ekibi ve 6 arama kurtarma köpeğiyle deprem bölgelerindeki çalışmalara katıldı. Enkazdan 5 kişi kurtarıldı. Kırgız halkı 6 ton insani yardım topladı ve yardımların dağıtımına yardımcı olmak üzere Van, Ankara, İstanbul'dan Kırgız diasporası temsilcileri, öğrenciler ve Türkiye'de yaşayan diğer Kırgızlardan gönüllü grupları oluşturuldu. Kırgız Hükümeti, ülkenin tüm bölgelerinde Türkiye'ye insani yardım toplamak için yardım noktaları kurdu, Türkiye'ye mali yardımların toplanıp gönderileceği özel banka hesapları açtı. Devlet kurumu çalışanlarının çoğu, Türkiye'deki depremzedeler için nakdi yardımda bulundu.

Özbekistan, 171 kişilik arama kurtarma, deprem uzmanları ve sağlık personelinden oluşan ekip ve 10 kurtarma köpeğiyle afet faaliyetlerine katıldı ve 9 depremzedenin enkazdan kurtarılmasını sağladı. 120 tondan fazla insani yardımın yanı sıra Özbekistan Kamu Yardım Fonu "Mahalla" 10 ton insani yardım sağladı. Ayrıca 20 ton civarında iki insani yardım sevkiyatının daha gönderilmesi bekleniyor. İstanbul Başkonsolosluğu Özbek diasporası ile birlikte Hatay bölgesine 2 kamyonla yaklaşık 20 ton insani yardım sevk etti. Hatay'ın Ovakent ilçesinde 7/24 esasına göre yaralılara hizmet veren Askeri Sahra Hastanesi kuruldu. Yardımların dağıtımına yardımcı olmak üzere Türkiye'deki Özbek diasporasının temsilcileri arasından gönüllü grupları oluşturuldu. Taşkent, Semerkant ve Özbekistan'ın diğer şehirlerinde insani yardım toplama noktaları oluşturuldu.

Çoğunluğu Hatay'da olmak üzere 167 arama kurtarma personeli ve 29 kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek veren Macaristan, birçok resmi ve gönüllü ekip üzerinden insani yardım seferberliği yürütüyor.

Türkmenistan, 7 doktor ve 3 sağlık personelinin yanı sıra ilaç, tıbbi malzeme ve tekstilden oluşan insani yardım yüklü 2 uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise sivil teşkilatı, ordu, polis, itfaiye görevlilerinden oluşan 249 kişilik arama kurtarma ekibi ve 8 adet özel donanımlı araç ile 70'in üzerinde sağlık görevlisini deprem bölgesindeki çalışmalar için Türkiye'ye gönderdi. Soğuk havaya dayanıklı çadırlar, dış ve iç mekan ısıtıcıları, uydu iletişim ekipmanları ve insani yardım yüklü yaklaşık 82 tır, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi. Kıbrıs Türkleri, 8 Şubat itibarıyla 8,5 milyon Türk lirası bağışta bulunurken, etkilenen bölgelere toplam 132 mobil vinç, kaynak makinesi, buldozer ve iş makinesi sevk edildi. 100'den fazla KKTC'li arama ve kurtarma gönüllüsü, deprem bölgesine gitti. 1800 gönüllü ise KKTC'de insani yardımların toplanmasına ve sevk edilmesine yardımcı oldu.