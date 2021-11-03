  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türk dostu isim New York Belediye Başkanı oldu
Dünya

Türk dostu isim New York Belediye Başkanı oldu

New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Türk dostu olarak tanınan demokrat aday Eric Adams kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 05:45:00 -
Türk dostu isim New York Belediye Başkanı oldu

New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı.

61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

New York'a Türk dostu, vegan, eski polis belediye başkanı

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan Suriye kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye kararı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimi ile şu an görüşmeye ihtiyaç duymadıklarını söyledi...
Seküler laikçi yaşam biçimi Asena'yı da pişman ettirdi! Tüm geçmişini sildirdi
Medya

Seküler laikçi yaşam biçimi Asena'yı da pişman ettirdi! Tüm geçmişini sildirdi

Oryantal dansı ile ünlenen ve 2017 yılında evlendikten sonra hayatını değiştiren Asena, seküler-laikçi yaşamından kalan haberlerin evliliğin..
Öldü sanılıp morga kaldırılmıştı... İlk kez konuştu
Dünya

Öldü sanılıp morga kaldırılmıştı... İlk kez konuştu

İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nda öldüğü sanılarak morga kaldırılan gazi Gündüz Musayev, "Canımız pahasına olsa bile şehitlerimizi ve yaralıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay