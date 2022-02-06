Türk Donanması'ndan heyecanlandıran "Atmaca" kararı

Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk deniz füzesi ATMACA, geçtiğimiz yıl seri üretime geçmiş ve kısa süre önce Türk Donanması’nın kullanımına alınmıştı. Menzil değeri ve gelişmiş özellikleri sebebiyle Dünya’nın en gelişmiş gemisavar füzeleri arasında bulunan ATMACA için önemli bir karar alındı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; milli imkanlarla geliştirilen ATMACA, Türk Donanması’nın kullanımındaki tüm muharip platformlara entegre edilecek. Eldeki Harpoon Füzelerinin ise tatbikat ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı tahmin ediliyor. ATMACA’nın kullanıma alındığı ilk platform ise MİLGEM ADA Sınıfı Korvet TCG KINALIADA (F-514) Korveti olmuştu.

ATMACA’nın öncelikli olarak; MİLGEM TCG BURGAZADA (F-513), TCG BÜYÜKADA (F-512) ve TCG HEYBELİADA (F-511) ile BARBAROS Sınıfı Firkateynlere entegre edileceği tahmin ediliyor. Açık kaynak bilgilerine göre; ATMACA, Harpoon Füzeleri’nden daha gelişmiş özelliklere sahip.

ATMACA Gemisavar Füzesi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gemisavar füze ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için ATMACA Güdümlü Mermi G/M Projesi, 2009 yılında başlatıldı. Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen Aktif Radar Arayıcı Başlığa sahip 220+ kilometre menzilli ATMACA Gemisavar Füzesi, kapsamlı test faaliyetlerinin ardından Kasım 2019 tarihinde, MİLGEM TCG KINALIADA (F-514) Korveti’nden ilk kez ateşlendi. Bu atış testi esnasında ATMACA, deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurdu.

ATMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde icra edilen diğer bir test esnasında ise yine KINALIADA Korveti’nden ateşlendi ve ilk kez gerçek bir gemi hedefini vurdu. Hedef gemi, ATMACA Füzesi ile vurulduktan sonra battı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 140 kilometre menzilli Harpoon (ABD) Gemisavar Füzelerinin yerini alacak olan ATMACA Gemisavar Füzesi, 220+ kilometre menzile sahiptir.

ATMACA Gemisavar Füzesi; düşük radar kesit alanına sahip olması ve Super Sea Skimming yani su sathına yakın uçuş yapabilmesi sebebiyle, hedef platform tarafından ancak 18-20 kilometre mesafeden tespit edilebilmektedir. ATMACA’nın hızı 0.85 Mach olarak baz alındığında, bu durum, hedef geminin mürettebatına çok kısıtlı bir reaksiyon süresi tanımaktadır. Bu sebepten ötürü, ATMACA tarafından hedef alınan platformun, ATMACA’yı kolay kolay bertaraf edemeyeceği düşünülmektedir.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, “Gelişmiş 3B Görev Planlama” özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde ATMACA operatörü mürettebat, ATMACA’nın hedefine giderken izleyeceği rotayı önceden planlayabiliyor ve rota bacakları ekleyebiliyor. Hedef platformun Adalar Denizi’nde yer alan bir adanın arkasında bulunduğunu düşünürsek; fırlatılışından itibaren Super Sea Skimming özellikle seyir alan ATMACA, hedef platformun önünde yer alan adanın etrafından dolaşabilmekte veya ani bir şekilde yükselme-alçalma yaparak hedefi imha edebilmektedir.

SavunmaSanayiST