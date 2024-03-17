Türk doğal taş sektörü Çin Seddini aşmaya gitti

Kabe’den Beyaz Saray'a, dünyanın en önemli havalimanlarından Hollywood yıldızlarının malikanelerine prestijli yapılara değer katan, doğal taş sektöründe dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı olan Türkiye, 2023 yılında en büyük ihraç pazarı olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 88 firmayla çıkarma yaptı. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu yaptığı Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye, uluslararası katılımda dünya lideri konumunda.

Türk doğal taş sektörü Xiamen’de dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara, mimarlara, müteahhitlere, endüstriyel tasarımcılara 150 çeşit, 650 renk zenginliğine sahip olan, her dönem moda olan doğal taşları sergiliyor.

Alimoğlu: 2024 yılında daralmayı durdurduk, ihracatta artışa geçtik

Küresel ekonomide yaşanan resesyon nedeniyle 2023 yılında Türk doğal taş sektörünün ihracatının yüzde 8’lik daralma yaşadığını, 2 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 936 milyon dolara gerilediğini aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ihracattaki kötü gidişi durdurmak ve tekrar artışa geçmek için 2024 yılının ilk çeyreğinde dördüncü uluslararası pazarlama etkinliğine imza attıklarını, 2024 yılının ilk iki aylık diliminde ihracatta artışa geçtiklerini kaydetti.

“Ocak ayında Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla 2024 yılına giriş yaptık” diyen Alimoğlu, “Suudi Arabistan’dan sonra 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center’da 'Surface Design Show Fuarı'na katıldık. İngiltere’de mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılarla ve İngiltere’de mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım okuyan Türk öğrencilerle güçlü bağlar kurduk. Yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithal eden Güney Kore’de düzenlenen Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla katılarak güzel iş birliklerinin kapısını açtık. Güney Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği, Kore Doğal Taş Birliği, Kore İthalatçılar Birliği ile çok verimli toplantılar yaptık. Güney Kore pazarında çaldığımız maya tuttu. Doğal taş sektöründe 2024 yılında ihracatta 2 milyar 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe Xiamen Fuarı’nda bir adım daha yaklaştık. Bayram sonrasında İzmir MARBLE Fuarı’nda ticari bağlantılarımıza bir halka daha ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük buluşma noktası olan Xiamen Fuarı’nda Türkiye Pavyonunun açılışını Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Guanco Başkonsolosu Kaan Başkurt, Guanco Ticaret Ateşesi Şerife Yıldırım Demirel ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar gerçekleştirdi.

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Altınpınar: Çin’e 1 milyar dolar ihracat yaptığımız zamanlara dönmek istiyoruz

Türk doğal taş sektörünün Çin’e doğal taş ihracatının 2010’lu yıllarda 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını, sonraki yıllarda Çin ekonomisindeki durgunluk ve pandemi nedeniyle ihracat rakamlarının 2022 yılında 418 milyon dolara kadar gerilediğini aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar, 2023 yılında Çin’e ihracatlarının tekrar artışa geçtiğini ve 432 milyon dolara ulaştığını, Çin’in tekrar en fazla ihracat yaptıkları ülke konumuna yükseldiğini, Çin pazarında eski parlak dönemlerine dönme arzusunda olduklarını ifade etti.

“2028 yılı ihracat hedefimiz 3,5 milyar dolar”

Çin pazarının blok talebi yanında son yıllarda işlenmiş ürün talep eder hale geldiğini vurgulayan Altınpınar, “Xiamen Fuarı doğal taş sektöründe dünyanın vitrini konumunda. Dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara taleplerine göre doğal taş tedarik edecek yetkinlikteyiz. Buraya dünyanın taleplerini toplamaya, ihracatımızı artırmaya geldik. Fuarın ilk günü ithalatçıların ilgisi 2024 ve sonrası için umutlarımızı artırdı. 2028 yılı sonunda Türk doğal taş sektörü olarak ihracatta 3-3,5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Çin’in Xiamen şehrinde 16-19 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda Ege Maden İhracatçıları Birliği Milli Katılım Organizasyonu'yla 56 firma yer alırken, bireysel katılan Türk firması sayısı 32 oldu.

Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde yüzde 5’lik artışla 269 milyon dolardan 274 milyon dolara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri 64 milyon dolarlık tutarla doğal taş ihracatında tekrar zirveye çıkarken, Çin Halk Cumhuriyeti’ne olan doğal taş ihracatı yüzde 5’lik artışla 51,5 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin doğal taş ihracatında üçüncü pazar ise; 19,5 milyon dolarlık ihracatla Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeleri 17,5 milyon dolarlık ihracatla Irak, 14,6 milyon dolarla Fransa, 11,5 milyon dolarla İsrail, 10,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyon dolarla Avustralya, 9 milyon dolarla Hindistan ve 6 milyon dolarla Almanya takip etti. Türkiye’nin doğal taş ihracat ettiği ülke sayısı 144 oldu.

Çin dünya doğal taş ticaretinden 9 milyar dolar pay alırken, Xiamen Çin doğal taş ticaretinin yüzde 60’ını gerçekleştiriyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Xiamen’de tamamlamış olduğu AB Projesinin dijital çıktısı olan VR Gözlüklü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Simülasyonunun tanıtımı da Çince olarak gerçekleştiriliyor.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na; Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri de info stand ile katılıyor.