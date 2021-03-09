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Yaşam Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Miraç Kandili mesajı
Yaşam

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Miraç Kandili mesajı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 20:38:00 -
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Miraç Kandili mesajı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Miraç Kandili mesajı yayımladı.

Ünal, yazılı açıklamasında, Miraç'ın Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Allah'ın huzuruna ulaştığı ve içerisinde hikmetlerin bulunduğu mübarek bir yolculuk olduğunu belirtti.

Miraç'ın insanların nefis muhasebesi yapmasına vesile olmasını dileyen Ünal, şöyle devam etti:

"Hem şahıs hem toplum ve bütün insanlık olarak güzel ahlakı yaşayabilmenin yolunu bulmalıyız. Bu yol, her türlü hata, çirkinlik ve günahlardan bir daha işlememek üzere tövbe etmektir. Miraç'ın anlamına izafeten, heva ve heveslerimizden vazgeçerek, Allah'ın rızasını kazanacak iş ve işlemleri yapabilmemizdir. Miraç Gecesi gibi zaman dilimleri bizlere, durup düşünmemizi, tefekkür ve tezekkür etmemizi hatırlatır. Yüce Rabbimizin bitmeyen merhametinden faydalanmamız için dua, niyaz ve yakarışta bulunmamıza vesile olmalıdır."

İsra ve Miraç mucizesinin yaşandığı topraklarda zulüm, vahşet ve hak ihlallerinin son bulması temennisinde bulunan Ünal, şöyle devam etti:

"Kudüs başta olmak üzere, dünyada esenlik, huzur ve insanlık hakim olmalıdır. Bu duygularla milletimizin ve bütün Müslümanların Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Allah'a samimiyetle açtığımız ellerin, yakarışların ve yapılan duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum."

 

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