  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Haham Akit’e konuştu! Siyonizmin tüm işgallerine karşıyız
Gündem

Haham Akit’e konuştu! Siyonizmin tüm işgallerine karşıyız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haham Akit’e konuştu! Siyonizmin tüm işgallerine karşıyız

Kurulduğu günden beri bölgede kan üzerine çevresini yakan İsrail’e Yahudi din adamlarından da tepki geliyor.

MAHMUT MUSLİHAN  İSTANBUL

“Şehrin Muhafızları” olarak bilinen Naturei Karta cemaati mensubu Haham Joseph Kohn, Akit’e yaptığı açıklamalarda Siyonizm’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yahudilik ile Siyonizm arasındaki farkın anlaşılması gerektiğini vurgulayan Kohn, şunları dile getirdi: “Yahudilik bir dindir, Siyonizm ise tamamen siyasi bir harekettir. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Siyonizmin temel felsefesi Yahudiliğe aykırıdır. Yahudi hukuku öldürmeyi, zulmetmeyi ve başkalarının mallarına zarar vermeyi açıkça yasaklar. Siyonist hareket 1948’den itibaren Filistin’de işgal politikalarını artırdı. Siyonizm öncesinde Filistin’de ve Osmanlı coğrafyasında Müslüman ve Hristiyan komşularımızla uyum içerisinde yaşadık. Hem dini prensiplerimiz hem de Filistin halkının hakları ihlal edildiği için her türlü işgale karşıyız. Türkiye Filistin meselesinde önemli bir aktör. Erdoğan da Yahudilik ile Siyonizm arasındaki ayrımı net şekilde ortaya koyuyor. Siyonizm karşıtı Yahudiler baskı altında. Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz. Özgür bir Filistin için dua ediyoruz.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kimsenin sözüne inanmayın

türkün türkten baska dostu yok ayrıca <<müslümanların <<hristiyanları yahudileri dost edinmeyin konusu var bosuna bunlara ianmayın sizi kandııryorlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23