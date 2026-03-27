Haham Akit’e konuştu! Siyonizmin tüm işgallerine karşıyız

“Şehrin Muhafızları” olarak bilinen Naturei Karta cemaati mensubu Haham Joseph Kohn, Akit’e yaptığı açıklamalarda Siyonizm’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yahudilik ile Siyonizm arasındaki farkın anlaşılması gerektiğini vurgulayan Kohn, şunları dile getirdi: “Yahudilik bir dindir, Siyonizm ise tamamen siyasi bir harekettir. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Siyonizmin temel felsefesi Yahudiliğe aykırıdır. Yahudi hukuku öldürmeyi, zulmetmeyi ve başkalarının mallarına zarar vermeyi açıkça yasaklar. Siyonist hareket 1948’den itibaren Filistin’de işgal politikalarını artırdı. Siyonizm öncesinde Filistin’de ve Osmanlı coğrafyasında Müslüman ve Hristiyan komşularımızla uyum içerisinde yaşadık. Hem dini prensiplerimiz hem de Filistin halkının hakları ihlal edildiği için her türlü işgale karşıyız. Türkiye Filistin meselesinde önemli bir aktör. Erdoğan da Yahudilik ile Siyonizm arasındaki ayrımı net şekilde ortaya koyuyor. Siyonizm karşıtı Yahudiler baskı altında. Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz. Özgür bir Filistin için dua ediyoruz.”