Ağız içi yaralarına ne iyi gelir? Önlemek için pek çok insan yararlanıyor! Bunu yapın, kararlılıkla önleyin

4. B12 Vitamini ve Demir Takviyesi Sık tekrar eden ağız içi yaraları, B12 eksikliği belirtisi olabilir. Doktor önerisiyle alınan takviyeler, yaraların tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olur. 5. Aloe Vera Jeli Aloe vera, cilt yenileyici etkisiyle bilinir. Doğrudan uygulanarak yanma hissini azaltabilir ve dokuların onarımını hızlandırabilir. 6. Tuzlu Su ile Gargara En bilinen yöntemlerden biri olan tuzlu su, yaraların temiz kalmasına yardımcı olur. Günde 2 kez tuzlu suyla yapılan gargara enfeksiyon riskini azaltır. Ağız içi yaraları genellikle 7–10 gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak;öralar çok sık tekrar ediyorsa, Şiddetli ağrı veya kanama varsa, Yaralar 2 haftadan uzun süredir geçmiyorsa, Ateş ve halsizlik gibi ek belirtiler eşlik ediyorsa, mutlaka bir diş hekimi veya dermatolog ile görüşülmelidir. Aft için hangi doktora, hangi bölüme gitmek gerekir? Aft sorunu yaşıyorsanız dermatoloji yani cildiye kliniğine gitmeniz gerekiyor.