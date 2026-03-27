Ne olacak şimdi? Japonya yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Binlerce klon üretildi... Keşif sarsıcı darbe aldı
Ne olacak şimdi? Japonya yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Binlerce klon üretildi... Keşif sarsıcı darbe aldı

Bilim insanları tek bir fareden klonlama yöntemiyle şaşırtıcı sonuçlar aldı. Japonya'da yürütülen bu sonuçlarla sert bir değer daha ortadan kalkmış oldu..

Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan "sonsuz klonlama" fikri, Japonya'da yürütülen sarsıcı bir deneyle büyük bir darbe aldı.

Bilimkurgu filmlerini andıran bu çalışmada, araştırmacılar bir dişi fareyi tam 20 yıl boyunca, nesiller boyu art arda klonladı. Bilim insanları tek bir fareden klonlama yöntemiyle tam 57 nesil üretti. 57 nesilden 1200'den fazla klon birey dünyaya geldi. Ancak 58'inci nesle gelindiğinde, biyolojik limitlerin zorlanması felaketle sonuçlandı. Nihayetinde yeni doğan farelerin tamamı dünyaya geldikten hemen sonra hayatını kaybetti.

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırma, memelilerin kopyalanmasında aşılamaz bir sınır olduğunu ortaya koydu. Dışarıdan bakıldığında tamamen normal görünen klonların, aslında genetik birer "saatli bomba" taşıdığı anlaşıldı. DNA dizileme analizleri, klonların her nesilde küçük mutasyonlar biriktirdiğini ve bu hataların zamanla devasa boyutlara ulaştığını gösterdi. Araştırmayı yürüten Yamanashi Üniversitesi'nden Teruhiko Wakayama, klonlarda mutasyon oranının doğal yollarla doğan yavrulara göre üç kat daha fazla olduğunu belirterek, bazen X kromozomunun tamamının kaybolabildiğini vurguladı. Doğanın genetik çeşitlilik sigortası Araştırmanın sonuçları, memelilerin neden eşeyli üremeye ihtiyaç duyduğuna dair evrimsel bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı. Bitkiler ve bakteriler kendilerini kopyalayarak varlıklarını sürdürebilse de, memelilerde genetik çeşitlilik bir tercih değil, hayatta kalma zorunluluğu olarak öne çıkıyor. Klonlama sürecinde kusurlu genlerin tamamı bir sonraki nesle aktarıldığı için, genetik havuzun temizlenmesi mümkün olmuyor. Bu durum, nesiller ilerledikçe soyun tamamen çökmesine neden oluyor.

Bu keşif, sadece laboratuvar farelerini değil, tüm bir endüstriyi ve gelecek planlarını yakından ilgilendiriyor. Günümüzde yüksek süt verimi için ineklerin kopyalanması veya ölen evcil hayvanların yüksek ücretlerle yeniden hayata döndürülmesi gibi girişimler popülerlik kazanmış durumda. Ancak bu çalışma, "mükemmel sürüler" yaratma hayalinin ve soyu tükenmiş canlıları klonlama yoluyla dünyaya geri getirme projelerinin önünde ciddi biyolojik engeller olduğunu gösteriyor.

