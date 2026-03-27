Ne olacak şimdi? Japonya yıllardır üzerinde çalışılıyordu! Binlerce klon üretildi... Keşif sarsıcı darbe aldı

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırma, memelilerin kopyalanmasında aşılamaz bir sınır olduğunu ortaya koydu. Dışarıdan bakıldığında tamamen normal görünen klonların, aslında genetik birer "saatli bomba" taşıdığı anlaşıldı. DNA dizileme analizleri, klonların her nesilde küçük mutasyonlar biriktirdiğini ve bu hataların zamanla devasa boyutlara ulaştığını gösterdi. Araştırmayı yürüten Yamanashi Üniversitesi'nden Teruhiko Wakayama, klonlarda mutasyon oranının doğal yollarla doğan yavrulara göre üç kat daha fazla olduğunu belirterek, bazen X kromozomunun tamamının kaybolabildiğini vurguladı. Doğanın genetik çeşitlilik sigortası Araştırmanın sonuçları, memelilerin neden eşeyli üremeye ihtiyaç duyduğuna dair evrimsel bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı. Bitkiler ve bakteriler kendilerini kopyalayarak varlıklarını sürdürebilse de, memelilerde genetik çeşitlilik bir tercih değil, hayatta kalma zorunluluğu olarak öne çıkıyor. Klonlama sürecinde kusurlu genlerin tamamı bir sonraki nesle aktarıldığı için, genetik havuzun temizlenmesi mümkün olmuyor. Bu durum, nesiller ilerledikçe soyun tamamen çökmesine neden oluyor.