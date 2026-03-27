Sergio Ramos'un gözü Fenerbahçe'nin süper starında: Transferde en büyük hedef
Sevilla'yı satın almaya hazırlanan Sergio Ramos'un transfer planı da ortaya çıkmaya başladı. Ramos'un transferde en büyük hedefi Fenerbahçe'nin süper starı oldu.
İspanyol futbol efsanesi Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almaya hazırlanıyor. Ramos yönetiminde Sevilla transfer piyasasına hızlı girmeyi planlıyor. Öyle ki Sergio Ramos takımda kalacak ve gidecek oyuncuları belirlerken kimlerin transfer edilmesi gerektiğiyle ilgili de hazırlıklarını yaptı.
İspanyol basınına göre Sergio Ramos'un en büyük transfer hedeflerinden biri Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio…
Sevilla'ya yakınlığıyla bilinen Orgullobiri haber sitesinin haberine göre Ramos yönetimine geçecek Sevilla'da yaz transfer döneminin en büyük hedefi Marco Asensio. Haberde Ramos'un Asensio'nun üzerine takım kurmak istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 36 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol atarken 14 asist yaptı.
