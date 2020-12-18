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Aktüel Türk Diyanet Vakıf-Sen'den din görevlilerine kan bağışı çağrısı
Aktüel

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den din görevlilerine kan bağışı çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:47:11 -
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den din görevlilerine kan bağışı çağrısı

ANKARA (AA) - Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, tüm din görevlilerini ve vatandaşları, Türk Kızılay kan merkezlerine kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türk Kızılayın kan stoklarının azaldığına işaret ederek, vatandaşların kan bağışı yapmalarının zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Ünal, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde çalışan tüm din görevlilerini ve vatandaşlarımızı Kızılay kan merkezlerine kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Düzenli kan bağışında bulunan bir birey olarak başlattığımız bu kampanya vesilesi ile kan bağışımı tekrarlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Din görevlileri olarak, toplum önünde gösterilen örnek davranışlara bir yenisinin daha eklenmesini isteyen Ünal, "Diyanet çalışanları olarak gerçekleştireceğimiz 'Kan Bağışı Kampanyası'na yüksek bir katılım olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.



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