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Aktüel Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:53:23 -
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Ünal, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oyunu verdi.

Ünal, fotoğrafların hayatın içinden gerçek kesitleri yansıttığını belirtti.

Her bir fotoğrafın güzel ve kıymetli olduğunu vurgulayan Ünal, "Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu zor çalışmaları yapıp, fotoğraf kareleriyle anları kalıcı hale getiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl hem dünya hem de ülkemiz açısından daha güzel fotoğraf kareleri karşımıza çıkar." ifadesini kullandı.

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