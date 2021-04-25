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Siyaset Türk Dışişlerine çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi
Siyaset

Türk Dışişlerine çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklama sonrasında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 09:09:00 -
Türk Dışişlerine çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, açıklamaya ilişkin Türkiye'nin "güçlü tepkisi" iletildi.

Büyükelçi Satterfield'a, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamanın kabul edilemez olduğu, tümüyle reddedildiği ve en kuvvetli şekilde kınandığı ifade edildi.

Satterfield'a ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerde onarılması zor bir yara açtığı aktarıldı.

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