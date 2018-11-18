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Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerine katılan şirketlere sert uyarıda bulundu. Aksoy, "Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz" dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 19:13
Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Şirketinin Kıbrıs adası açıklarında arama faaliyeti başlatmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy şunları söyledi:

Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı "parselde" doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir.

"Rum yönetimini uyarmıştık"

Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Rum yönetiminiDoğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adasının doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

"KKTC kıta sahanlığında arama yapacağız"

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 19:13
  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  2. Exxon Mobil Şirketi
  3. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  4. KKTC
  5. Sert uyarı
  6. Türkiye'den sert uyarı
  7. Dışişleri Bakanlığı

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