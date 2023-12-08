Türk Devletleri Teşkilatından ' Azerbaycan ve Ermenistan' açıklaması! Türkiye'ye ilişkin yeni ortak açıklama

Türk Devletleri Teşkilatı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında siyasi diyalog ve güven arttırıcı önlemler konusunda varılan mutabakata ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın 7 Aralık 2023 tarihinde ilişkileri normalleştirme ve Karabağ'daki çatışmalar sırasında alınan esirleri takas etme kararı ile ilgili TDT'den açıklama geldi.

"ORTAK AÇIKLAMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR"

TDT Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi ile Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Ofisi tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde iki ülke arasında siyasi diyalog ve güven arttırıcı önlemler konusunda varılan mutabakata ilişkin olarak yayımlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"SOMUT ADIMLAR ATMA İRADESİNİN KESİN BİR İFADESİ NİTELİĞİNDEDİR"

Öte yandan iki ülke arasındaki diyalog ve egemenlik haklarına değinilen açıklamada, "Ortak Açıklama bölgede sürdürülebilir bir barışın sağlanması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Bu açıklama, iki ülkenin, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik doğrudan diyalog yoluyla aralarındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde somut adımlar atma iradesinin kesin bir ifadesi niteliğindedir" denildi.