Türk Devletleri Teşkilatından ' Azerbaycan ve Ermenistan' açıklaması! Türkiye'ye ilişkin yeni ortak açıklama
Türkiye'den Azerbaycan ve Ermenistan arasında siyasi diyalog ve güven gün geçtikçe artmaya devam ederken yeni gelişmeler yaşanıyor. Türk Devletleri Teşkilatından: arttırıcı önlemler konusunda varılan mutabakata ilişkin açıklama yaptı.
Türk Devletleri Teşkilatı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında siyasi diyalog ve güven arttırıcı önlemler konusunda varılan mutabakata ilişkin açıklama yaptı.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın 7 Aralık 2023 tarihinde ilişkileri normalleştirme ve Karabağ'daki çatışmalar sırasında alınan esirleri takas etme kararı ile ilgili TDT'den açıklama geldi.
"ORTAK AÇIKLAMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR"
TDT Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi ile Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Ofisi tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde iki ülke arasında siyasi diyalog ve güven arttırıcı önlemler konusunda varılan mutabakata ilişkin olarak yayımlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerine yer verildi.
"SOMUT ADIMLAR ATMA İRADESİNİN KESİN BİR İFADESİ NİTELİĞİNDEDİR"
Öte yandan iki ülke arasındaki diyalog ve egemenlik haklarına değinilen açıklamada, "Ortak Açıklama bölgede sürdürülebilir bir barışın sağlanması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Bu açıklama, iki ülkenin, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik doğrudan diyalog yoluyla aralarındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde somut adımlar atma iradesinin kesin bir ifadesi niteliğindedir" denildi.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çağrı: Gram altın fiyatı 2.000 lira birden artacak, rekor geliyor
Teknoloji
Türk savunma sanayide yeni hedef: Latin Amerika açılımımızı ilerleteceğiz! O bölgeyi topraklarına katıyor
Teknoloji
Çentiksiz iPhone için ilk adım: Hayata katmak için Apple ve LG anlaştı! Çin raporu, kazan kaynıyor!
Ekonomi
Sabancı, kadrosuna kattı: ABD'li firmaya yatırım! Sıfır emisyonlu araçlar düşünülüyor, dönemi başladı!
Aktüel
Kuzey Kıbrıs'ta operasyon ile yakalandı! İnterpol’den Panyushin'e darbe: O tarihte Türkiye’de olacak! Dehşeti yaşattı
Ekonomi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ön duyuru: Aile destek ödemesi alanlar müjde! Ödeme yolda, vereceğiz
Ekonomi
Başkan Görgün, 'Küresel Güç Türkiye Vizyonu' ne olur? Sorusuna ilk kez cevap verdi! Türkiye’yi merkezi yapacak
Sağlık
ABD ve Kanada’da! 2 Ülkeyi karıştıran kriz çıktı: Salmonella alarmı! Tüm ülkeleri ilgilendiriyor, kritik mesajlar