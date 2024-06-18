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Ekonomi Türk devi Ülker, gıda devi ile birleşiyor: Bomba gibi düşen karar ilan edildi! Türkiye pazarına güçlü bir giriş
Ekonomi

Türk devi Ülker, gıda devi ile birleşiyor: Bomba gibi düşen karar ilan edildi! Türkiye pazarına güçlü bir giriş

Yeniakit Publisher
2024-06-18 10:57:00 -
Türk devi Ülker, gıda devi ile birleşiyor: Bomba gibi düşen karar ilan edildi! Türkiye pazarına güçlü bir giriş

Ülker, başka bir firma ile birleşme kararı aldı. İki dev şirket, artık tek bir çatı altında devam edecek. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. başka bir firma ile birleşme kararı aldığını resmen duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleşmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulduğu kaydedildi.
Birleşme süreci, söz konusu başvurunun onaylanması halinde resmen tamamlanmış olacak.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., uzun seneler boyunca yarı mamul tedariki yaptığı Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda'yı 3 sene önce satın almıştı.
Bu işlemle birlikte Ülker, unlu mamuller ve çikolata üretim sürecini ise tamimiyle kendi bünyesine katmıştı.

Birleşmenin tamamlanmasının ardından, Ülker’in sektördeki gücünü daha da yükselteceği ve pazar payını da genişleteceği tahmin ediliyor.
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