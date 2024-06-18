Türk devi Ülker, gıda devi ile birleşiyor: Bomba gibi düşen karar ilan edildi! Türkiye pazarına güçlü bir giriş

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleşmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulduğu kaydedildi.

Birleşme süreci, söz konusu başvurunun onaylanması halinde resmen tamamlanmış olacak.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., uzun seneler boyunca yarı mamul tedariki yaptığı Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda'yı 3 sene önce satın almıştı.

Bu işlemle birlikte Ülker, unlu mamuller ve çikolata üretim sürecini ise tamimiyle kendi bünyesine katmıştı.

Birleşmenin tamamlanmasının ardından, Ülker’in sektördeki gücünü daha da yükselteceği ve pazar payını da genişleteceği tahmin ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO