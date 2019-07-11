Türk devi Japonlara satıldı

Japonya merkezli Nippon Paint HoldnigsFilli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemler şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hasselerin alımını tamamladığını açıkladı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co 26 Nisan'da yaptığı açıklamada Betek Boya ve iştiraklerine ait hasselerin Nippon Paint Holdngs'e devir sözleşmesin imzalandığını açıklanmıştı.

Sermaye artırımı yapacak

Nippon'da yapılan açıklamaya göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hasselerin toplam satın alma bedel 1.4 milyar TL, olurken, şirkten borçlarını da içeren işletme değer (enterpirse value) se 2.39 milyar TL olarak belirlendi. İşlemin tamamlanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon, mevcut borcun yenden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya'ya sermaye artırımı sağlayacak.