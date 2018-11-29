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Türk Destanı ‘Dede Korkut’ UNESCO'da

Türkçe konuşan ülkelerde de birleştirici bir unsur olan Ünlü Türk Destanı ‘Dede Korkut’, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne kabul edildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:14
Türk Destanı ‘Dede Korkut’ UNESCO'da

Ünlü Türk Destanı ‘Dede Korkut’ UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu. “Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik” dosyası Kazakistan’ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlandı. Birikimi ve değerleri sınırları aşan ‘Dede Korkut’ mirası bu yönüyle Türkçe konuşan ülkelerde de birleştirici bir unsur olarak son derece önemli.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:14
  1. Ünlü Türk Destanı ‘Dede Korkut’
  2. UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi
  3. Dede Korkut: Destan
  4. Masal ve Müzik
  5. Azerbaycan
  6. Dede Korkut
  7. Türkçe konuşan ülkeler

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