Türk derneğine Yunan saldırısı
Yunanistan’da Türklere yönelik saldırılar artıyor.
Akdeniz’deki gerginlik sonrası Yunan ordu birliklerinin Gümülcine’de köy içinde tatbikat yapma rezilliği ile Türklerin gazetelerden hedef gösterilmesi vehameti sonrası bu defa da İmathia iline bağlı Aleksandria kasabasındaki Türk Müslümanlar Derneğine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. İmathia Müslümanlar Derneği din görevlisi Musa Çolak, saldırıda, giriş kısmındaki camların kırıldığını ve olayın polise bildirildiğini anlattı. Dernek Başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu da olayı kınayarak saldırganların bulunmasını istedi.