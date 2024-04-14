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Ekonomi Türk derisi için 20 ülkeden gelecekler
Ekonomi

Türk derisi için 20 ülkeden gelecekler

Yeniakit Publisher
2024-04-14 12:51:00 -
Türk derisi için 20 ülkeden gelecekler

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, 16-19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, yaptığı açıklamada, deri ve kürk konfeksiyon sektörünün yılın ilk 2 ayında 17,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Sektörün ihracatına Antalya'da yapılan fuarın önemli katkı sağladığını ifade eden Sarıgül, bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarın 16 Mayıs'ta başlayacağını ve 4 gün süreceğini bildirdi.

Fuara başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, ABD, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 20 ülkeden 1300'ün üzerinde alıcının katılacağını aktaran Sarıgül, özellikle Rusya'dan yoğun ilgi gördüklerini kaydetti.

Sektörde ihracatı artırmak için yeni pazarlar peşinde olduklarını anlatan Sarıgül, "Kore, ABD ve Brezilya hedef pazarlar arasında. Olabilecek bütün pazarları zorluyoruz. Pazar çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Bizim esas ana pazarlarımız kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya, Ukrayna. Rusya'daki azalmayı ikame edebilecek tek ülke ABD. Amerika pazarını çok zorluyoruz." ifadelerini kullandı.
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Sarıgül, bu yılki fuarın da ihracata ciddi katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

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