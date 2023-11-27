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Gündem Türk denizcilerin bulunduğu İsrail gemisi kaçırılmıştı! ABD kurtardı
Gündem

Türk denizcilerin bulunduğu İsrail gemisi kaçırılmıştı! ABD kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 08:48:00 -
Türk denizcilerin bulunduğu İsrail gemisi kaçırılmıştı! ABD kurtardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi.
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ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu silahlı kişilerin USS Mason destroyeri tarafından yakalandığı anlatılan açıklamada, Central Park gemisi ve mürettebatının güvende olduğuna işaret edildi.

Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden ise 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği duyurulan açıklamada, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

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Yorumlar

Tencere

Utanç verici. İsrail gemisinde türk mürettebat. Namerte eywallah ettirmişler

Savana 21

Bari abd yi biraz daha büyük puntolarla yazsaydın, daha iyi reklamını yapardınız. Yazık çok yazık
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