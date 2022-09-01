'Türk’ değil ‘Kızılhaç’ Tabipler Birliği!

Tabipler Birliği'nin sosyal medya hesabında paylaştığı '5 yaş üstü çocuklara aşı kampanyası' fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Birliğin, isminde 'Türk' ifadesi yer almasına rağmen, görselde Kızılay'ın değil de Kızılhaç'ın işaretini kullanması, kimilerini ise hiç şaşırtmadı. Vatandaş fotoğrafı lanetleyerek çocuklar üzerinde oynanmak istenen bu oyunu 'yapılan hain bir propaganda' olarak nitelendirildi.

Dünya üzerinde bile koronavirüs aşısının yan etkileri hala tam anlamıyla bilinemezken; PKK sevici Türk Tabipler Birliği, bu kez de çocukları hedef aldı. TBB'nin '5 yaş üstü çocuklara aşı yapılmalı' söylemi ile sosyal medya çalkalanmaya başladı. Açıklaması yetmezmiş gibi, kurumun bir de konu ile ilgili yayımladığı fotoğraf olay oldu.

Bir elinde iğne diğer elinde haçlı kalkanı

"5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanmalı, tüm gruplara hızlı bir aşılama kampanyası yapılmalıdır. COVID-19 aşısı ile ilgili bir ulusal kampanya başlatılmalıdır. Kamu spotu, sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyurular vb. ile aşı ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır." açıklamalarının yer aldığı fotoğraf adeta bir skandal olarak tarihe geçti. Görselde insan figürü olarak çizilen aşı şişesinin bir elinde iğne, diğer elinde ise üzerinde 'haç' işareti olan bir kalkan bulunuyor.

"Çocuklarımıza saldırıya hazırlanmış bir haçlı askeri"



Vatandaşlardan özellikle sosyal medyada TTB'nin yayımladığı bu fotoğrafa büyük tepki geldi. Hedefinde çocukların olduğu aşikar olan fotoğraf sert sözlerle eleştirildi. Çocuklara aşı görseline karşılık, Twitter üzerinden #TTBÇocuklarKobayDeğil sloganı başlatıldı.



Fotoğrafın altına yapılan tepki dolu bazı tweetlerde şu yönde oldu:



- Adamlar harbiden hilal yerine haç koymuşlar resme. OHA! Birde 5 yaş üstü çocuk falan. Üşütmüş bunlar iyice üşütmüşler.

- @Kizilay logosu yerine ..."Kızılhaç" logosu ile mesaj atan bir Türk Tabipleri Birliği! @ttborgtr

- Kalkan üzerindeki "Haç" #TTB nin neye ve kime hizmet ettiğinin fotoğrafıdır.Çocuklarınızı bunlardan koruyun!

- Tabipler birliğinin kullandığı şu görsele bakınız; Elinde HAÇLI kalkan ile çocuklarımıza saldırıya hazırlanmış bir haçlı askerine benzemiyor mu?