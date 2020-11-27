Türk Cumhuriyetlerinde, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının sevinci yaşanıyor

TAŞKENT/NUR SULTAN/BİŞKEK (AA) - EKİP - Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ’ı yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgalinden kurtarması, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde sevinçle karşılandı.

Özbek siyaset uzmanı Abduvali Saybnazarov, Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ’daki 44 günlük askeri operasyonunun zaferle sonuçlandığını ve askeri harekatların, tarihte Karabağ Hanlığı'nın başkenti ve Azerbaycan medeniyetinin beşiği olan Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sona erdiğini, artık 1988-1994 yıllarında evlerinden olan 1 milyon Azerbaycanlının yuvalarına dönebileceğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun zafer kazanmasında Türkiye'nin manevi desteğinin de önemli olduğunu, "AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarının 30 yıl boyunca müzakere yapmak için müzakere yaptığını ve Bakü'nün taleplerini yerine getirmediğini" vurgulayan Saybnazarov, "Azerbaycan, Özbekistan için kardeş ülke. Özbekistan hükümeti, başından beri Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyarak barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu Özbekistan'ın kardeş devletin toprak bütünlüğünü desteklediği anlamına gelir." dedi.

10 Kasım'da varılan anlaşmanın çok önemli olduğunu, anlaşmanın öncelikle, Azerbaycan ve Ermenistan'ın halklarının menfaatine, özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden kurulmasına hizmet edeceğini ifade eden Saybnazarov, "Zıtlıklar nedeniyle Ermenistan tamamen kapalı ülke durumunda. Ulaşım yolları ve enerji boru hatları da bu ülkeyi dolanıp geçiyor, denize erişim yok, dört sınırından ikisi kapalı. Dünyanın başka hangi ülkesinde sınırlarının büyük bir kısmı kendi hatasından dolayı kapalı? Dünyada böyle başka bir ülke yok. Bölgede Rus ve Türk barış güçlerinin konuşlandırılması kan dökülmelerini ve provokasyonları önlemeye hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan'da vatandaşlar Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının sevincini yaşarken, Özbek Alişir Mamacanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşkesin kardeş Azerbaycan’ın zaferinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Mamacanov, yıllardır işgal altındayken gelişmeyen Dağlık Karabağ’ın artık Azerbaycan’ın girişimleriyle kalkınacağına inandığını kaydetti.

- "Azerbaycan Dağlık Karabağ savaşını tek yürek olan halkıyla kazandı"

Kazakistan halkının her kesiminde de Dağlık Karabağ'ın gerçek sahibine dönmesinin memnuniyeti yaşanıyor.

Kazak medya yetkilileri AA muhabirine, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazakistan’daki Altın Orda Haber Sitesi Genel Yayın Editörü Serik Malayev, 30 yıldır Minsk Grubu Eş Başkanlarının, Dağlık Karabağ sorununa çözüm getiremediğine dikkati çekerek, "Azerbaycan için tek çözüm askeri yola başvurmak oldu." dedi.

Malayev, Azerbaycan’ın hem diplomatik hem askeri alanda modern çağ savaşı yürüttüğünü, Ermenistan’ın ise 20. yüzyıl savaş tekniği ile alana çıktığını ifade ederek, "Azerbaycan Dağlık Karabağ savaşını tek yürek olan halkıyla kazandı." ifadesini kullandı.

Savaşın başladığı tarihten itibaren kendisinin yönettiği haber sitesinin, Azerbaycan'ın haklılığına ilişkin yayın yaptığını aktaran Malayev, "Biz, kardeş olduğumuzu unutmamalıyız. Kazak halkı, bu haklı davasında Azerbaycan’ı destekledi." diye konuştu.

Abai.kz Haber Portalı Genel Yayın Editörü Nurgeldi Abdiganiulı de Dağlık Karabağ savaşını daha iyi aktarabilmek için bölgeye muhabirler gönderdiklerini söyledi.

Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprakları olduğunun yer adlarından, tarihi ve kültürel yapılardan da anlaşıldığını ifade eden Abdiganiulı, "Savaşta hiç kuşkusuz zaferi elde eden Azerbaycan oldu. Bu toprakları hakkı olan sahibi geri aldı." ifadesine yer verdi.

- "Biz her zaman Azerbaycan tarafında olacağız"

Özgür Kırgızistan Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydar Halikov, 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın barış yoluyla krizi çözmek için çabaladığını belirterek, "Azerbaycan 30 yıl aradan sonra kendi topraklarını işgalden kurtarmak için harekete geçti. Zafer Azerbaycan’ın oldu. Azerbaycan, bizim kardeş ülkemiz. Biz her zaman Azerbaycan tarafında olacağız." dedi.​​​​​​​

Halikov, son dönemde Orta Asya’daki liderlerin, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine ilişkin bakış açısının olumlu yönde değiştiğini vurguladı.



