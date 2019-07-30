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Türk çömlek ustaları dünya 1.’si oldu

İzmir’in Menemen ilçesinden İtalya’da düzenlenen Mondial Tornianti 2019 Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması’na katılan çömlekçiler, dünya 1.

30 Temmuz 2019 Salı 16:41
Türk çömlek ustaları dünya 1.’si oldu

İzmir’in Menemen ilçesinden İtalya’da düzenlenen Mondial Tornianti 2019 Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması’na katılan çömlekçiler, dünya 1.’si oldu. Türkiye’yi temsilen katıldıkları yarışmada 36 ülkenin arasında estetik, teknik ve gözü kapalı çömlek yapımı dallarında 6 madalya alan ustalar, 2020’de düzenlenecek olan ’Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.


Menemenli çömlek ustaları, İtalya’nın Grottaglie kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması’nda dünya 1.’liği elde ederek Türkiye’ye gurur yaşattı. Çömlekçiler, 36 ülkenin katıldığı yarışmada estetik dalda 1.’lik alarak yarışmaya damga vurdu. Gözleri kapalı olarak çamura şekil veren ustalardan Bilal Deniz ve Gökhan Taşhomcu aynı puanı alarak çifte 1.’liği Türkiye’ye getirdi. Ustalar, teknik dalda 3.’lük ve estetik dalda iki 3.’lük alarak yarışmadan en çok madalya alan takım oldu. Türkiye’yi ve Menemen’i temsilen gittikleri yarışmadan madalyalarla dönen ustaları Menemenli hemşehrileri sevinçle karşıladı.



"İnancımız tamdı"


Yarışmaya uzun bir süre antrenman yaparak katıldıklarını belirtek Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, “Yarışma için uzun bir süre boyunca her gün antrenman yaptık. Takım olarak 2020’de düzenlenecek olan ’Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandık. Deneyimliydik fakat heyecanımız da vardı. İki gün süren yarışmalar boyunca kazanacağımızı, başarı elde edeceğimize inancımız tamdı. Toplamda 6 madalya alarak yarışmanın en çok madalyası alan takımı oldu ve eğer destek olunursa bir sonraki yarışmayı Türkiye’de yapabilme ihtimalimiz doğdu” ifadelerini kullandı.



"Madalyaları kimseye bırakmadık"


Yarışmaya katılan Menemenli ustalardan Bilal Deniz, "Yaşım gereği gücümün az olduğunu düşüncesindeydim. Gözü kapalı yapılan çömlek yarışına başta hiç katılmayı düşünmedim ancak katıldım ve dünya 1.’liğini kazandım. Gökhan kardeşimle beraber gözlerimiz tamamen kapalı dokunarak ve hissederek çömleğe şekil verdik ve ikimizde 1.’lik aldık. Gururluyuz, sevinçliyiz. Madalyaları kimseye bırakmadık; topladık getirdik” dedi.



"Çok çalıştık, inandık"


Yarışmanın gözleri kapalı olarak yarışan çömlek ustası Gökhan Taşhomcu ise "Bilal ağabey gibi ben de gözlerim kapalı olarak çömlek yarışmasından 1.’lik aldım. Çok çalıştık, inandık ve destekleyenlerin bizlere kattığı güç ve inanç ile birlikte 6 madalya ile İzmir’e döndük. Açıklanan her derecede Türkiye ismini geçirdik. İleride katılacağımız yarışmalarda daha iyi dereceler elde edeceğimize inancımız tam” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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