Türk cerrahlardan ‘sınır ötesi’ operasyon
Yurt dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği ile Kerkük Üniversitesi ve Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında Irak’ın Kerkük kentine giden alanlarında başarılı 6 Türk doktor, ağır sağlık sorunları bulunan 30 hastayı zorlu ameliyatlar ile sağlığına kavuşturdu.21 Şubat 2019 Perşembe 12:05
Irak’ın Kerkük kentinde, ağır sağlık sorunları bulunan 30 hasta, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde görevli öğretim üyesi hekimler tarafından yapılan zorlu ameliyatlar ile sağlığına kavuştu. Gazi, Yıldırım Beyazıt, Osmangazi, Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitelerinden, farklı branşlardaki gönüllü 6 profesör ve ekibi, Kerkük’te çeşitli hastane ve sağlık kurumlarında tedavi gören hastaları muayene etti. Çocuk hastalıkları, kadın doğum, genel cerrahi, anatomi, göz ile kalp-damar hastalıkları uzmanı hekimler, yaklaşık 3 ay öncesinden tespit edilen, zorlu ameliyat gerektiren komplike 30 Iraklı hastayı ameliyata aldı.
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