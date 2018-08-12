Türk çelik şirketlerinden ABD'ye rest!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergisi oranlarının iki katına çıkarılmasına yönelik kararı, 13 Ağustos pazartesi günü itibariyle uygulamaya koyulacak. Böylelikle ABD, ilk kez Türkiye'den bakanlara yaptırım açıklanmasının ardından 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ilk kez Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımları hayata geçirecek.

"DTÖ KURALLARINA AYKIRI"

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'a konuşan Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci, ABD'nin yaptırım kararının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak "Bu karara karşı Trump hükümetine ABD'de dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

"ABD OLMASA DA OLUR"

DW Türkçe'ye konuşan Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Tosyalı Holding'in sahibi ve Türkiye Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Fuat Tosyalı, "Ekonomimiz ve üretimimiz yalnızca ABD odaklı değil. Madem ABD bizimle ticaret yapmak istemiyor, biz de başka pazarlara yöneliriz. ABD bizim tek pazarımız değil" sözleriyle meydan okudu.

HEDEF ASYA, AFRİKA VE LATİN AMERİKA

ABD'ye yapılan ihracatın 'telafi edilemez' bir büyüklükte olmadığını aktaran Tosyalı, "ABD tarafından alınacak her kararın bir gerekçeye dayandırılması lazım. Bu ekonomik kararın gerekçesi nedir? Bu uygulamanın ABD'deki tüketiciler açısından da izah edilebilecek bir tarafı yok" diye konuştu.



ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da "Yeni dönemde ABD yerine Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Orta ve Güney Amerika bölgelerine yoğunlaşacağız" dedi.