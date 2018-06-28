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Türk çelik sektöründen 5,9 milyar dolarlık ticaret

Türk çelik ihracatçısı geçen senenin aynı dönemi olan 1 Ocak - 31 Mayıs’a göre yüzde 20’lik bir yükseliş yakalayarak 200’e yakın ülkeye 5,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:15
Türk çelik sektöründen 5,9 milyar dolarlık ticaret

Sektörün ilk beş aylık performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan “Ülkemizin bu alandaki ihracatı söz konusu dönemde 5,1’lik bir azalışla 7,8 milyon tona gerilemiş olsa da değer bazında baktığımız zaman yüzde 20’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Çelik ihracatımız büyüme kaydederek yoluna devam ediyor” ifadeleri kullandı.

DÜNYA 8’İNCİSİYİZ

Aslan, 2018 yılı sonunda değer bazındaki çelik ihracatının 2017’ye oranla yüzde 30 artarak 15 milyar dolara yükseleceğini öngördü. Türkiye’nin global projelerinde de yer aldıklarını anımsatan Aslan “TANAP projesinin yüzde 80’i Türk çeliğinden oluşuyor” diye konuştu. Türk çeliğinin üretim bazında dünyada 8’inci sırada bulunduğunu vurgulayan Aslan, UR-GE faaliyetleri ile birlikte pazar payının artacağını sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:15
  1. adnan aslan
  2. çelik
  3. demir

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