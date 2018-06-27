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Türk çeliği dünya sekizincisi

Türk çelik ihracatçısı geçen senenin aynı dönemi olan 1 Ocak-31 Mayıs’a göre yüzde 20’lik bir artış yakalayarak 200’e yakın ülkeye 5,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:14
Türk çeliği dünya sekizincisi

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, “Ülkemizin miktar bazındaki çelik ihracatı geçtiğimiz senenin aynı dönemi olan 1 Ocak - 31 Mayıs dönemine göre 5,1’lik bir azalışla 7,8 milyon tona gerilemiş olsa da değer bazında baktığımız zaman aynı dönemde yüzde 20’lik bir artış ile 5,9 milyar dolarlar seviyesine çıktığını görüyoruz. Çelik ihracatımız büyüme kaydederek yoluna devam ediyor ve ülkemiz ihracatına çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Dünya çelik fiyatları artma eğilimi içerisindedir. 2018 yılı sonunda değer bazındaki çelik ihracatımızın 2017 yılına oranla yüzde 30 artarak 15 milyar dolara yükseleceğini ön görüyoruz” dedi.

TANAP'IN YÜZDE 80'İ TÜRK ÇELİĞİNDEN OLUŞUYOR

 

Gerçekleştirilecek faaliyetler ile bu artış oranını daha da yukarı çıkarmaya çalışacaklarına vurgu yapan Aslan “Sektörün mevcut pazarlarda payını koruması adına raporlar hazırlıyor, firmalarımıza bilgiler veriyor ve rehberlik ediyoruz. Ur-Ge projeleri kapsamında ticaret heyetleri düzenliyoruz. Tüm bunların yanı sıra Türk çelik sektörünü tanıtıcı faaliyetler yürütüyor ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Firmalarımız veya çelik sektörümüz aleyhine açılan çeşitli ticaret önlem soruşturmaları kapsamında da tüm dava süreçleriyle Ekonomi Bakanlığımız ile koordineli olarak bizzat çalışıyoruz. Ülkemizin gerçekleştirdiği global projelerde de yer alıyoruz. Bugün TANAP projesinin yüzde 80’i Türk çeliğinden oluşuyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:14
  1. çelik
  2. TANAP
  3. ihracat

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