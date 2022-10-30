Türk çayının yeni tadı “çiçek çayı” raflarda yerini aldı

Farklı bir tat olarak sektörde yerini alan ürün, dünyada çayı en fazla tüketen ülkelerden biri olan Türkiye’de çay bitkisinin kullanım alanının geliştirilmesi açısından da önem taşıyor. Geleneksel anlamda siyah ve yeşil çay olarak üretilen ve tüketilen Türk çayı ağına, son yıllarda yeni ürünler olarak beyaz, oolong ve macha çayı eklendi. Ayrıca, soğuk çayın yanında üretilen çay pudrası da gıda sektöründe yer buldu.

Çalışmalar sürüyor

ÇAYMER Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, Türk çayının farklı lezzetlerde kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Küçükmustafa, son iki yıldır laboratuvar ortamında devam eden çay çiçeğinden çay üretilmesi çalışmaların sonuç verdiğini vurgulayarak, ortalama 6 kilogram yaş çay çiçeğinden 1 kilogram kuru çiçek çayı ürettiklerini aktardı.

Yapılan çalışmaların ardından elde edilen kaliteli çiçek çayını tüketici ile buluşturduklarını dile getiren Küçükmustafa, çiçek çayı üretimi için çay çiçeği alımına da başladıklarını ifade etti.

Küçükmustafa, geçen yıl aldıkları çay çiçeklerinden 20 kilogram çiçek çayı ürettiklerini anımsatarak, “Bu yıl talep olduğu için 50 kilogram çay çiçeği üretebilmeyi hedefliyoruz” dedi.

Küçükmustafa, AR-GE çalışmaları ve ürünlerle yeni açılımlar yaptıklarını belirterek, “Çay çiçeğinden yapılan çiçek çayı da bu alanda yeni bir ürün olarak değer görmeye başladı” diye konuştu.

“Kilogramını 5 bin liraya satıyoruz”

Sağlık açısından değerli olan bu ürünün az üretilebildiğini vurgulayan Küçükmustafa, “Çiçek çayının kilogramını 5 bin liraya satıyoruz. Önümüzdeki yıl için fiyatlandırmayı henüz yapmadık. Üretimimizi genelde 40 gramlık, 25 gramlık olarak paketliyoruz. Özel talebe göre de artırıp, azaltabiliyoruz” dedi.