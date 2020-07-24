Türk büyükelçiden Mike Pence'e tokat gibi Ayasofya cevabı: Yunanistan'daki Müslüman mirası hakkında bilginiz var mı?

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi ve Müslümanların ibadetine açılması konusunda Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Bakırköy doğumlu Türkiye vatandaşı Elpidophoros Lambriniadis'in ABD yönetiminin dinsel meselelerle özel olarak ilgilenen yetkilisi Pence ile planlanan görüşmesine, Yunan devlet ajansı ANA'ya göre, Trump da kısa süreliğine katıldı.

Elpidophoros'un, Trump ile Pence'e, "Fener Rum Patrikhanesi ve Yunan Ortodoks cemaatinin Ayasofya'ya el konularak camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişelerini" anlattığı öğrenildi.

Pence'e cevap gecikmedi

Görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise şu tweeti attı:

"Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi Ayasofya'nın her inançtan her kişi için esin ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz."

Pence'in paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan tokat gibi bir cevap geldi. Kılıç, "Ayasofya Camii ziyaret etmek isteyen her inançtan insanlara açık olacak. Tarihi mozaikler, son 500 yıldan beri olduğu gibi korunacak. @Elpidophoros Yunanistan'daki Osmanlı Müslüman mirası hakkında da aynı şeyi söyler misiniz?" şeklinde konuştu.