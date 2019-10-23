Türk Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer UNESCO'nun 40. Genel Konferans Başkanlığına seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferans Başkanlığına Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNESCO'nun 12-27 Kasım'da Paris’te düzenlenecek 40. Genel Konferans Başkanlığı için UNESCO Yürütme Kurulunda oylama yapıldığı ve oylamayı İspanyol rakibi karşısında Büyükelçi Cengizer'in kazandığı belirtildi.

Yürütme kurulunda yapılan oylamanın sonucunun bir tavsiye niteliğinde olduğu ve 12 Kasım'da başlayacak Genel Konferansın söz konusu kararı onaylayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO genel konferansı, örgütün en üst düzey karar organıdır. Genel Konferans Başkanlığı, Genel Direktörlük ve Yürütme Kurulu Başkanlığıyla birlikte UNESCO’daki en üst düzey üç görevden biri olup, protokolde en üst sırada yer almaktadır. Genel Konferans Başkanlığı seçiminde, adayların kişisel bilgi birikimi, donanımı ve deneyimleri temelinde objektif kriterler etkili olmaktadır. Seçim sonucu, 2017-2021 dönemi için seçildiğimiz Yürütme Kurulunda ülkemizi temsil eden Büyükelçi Cengizer’in aktif faaliyetlerinin ve adil tutumunun yanı sıra UNESCO çevrelerinde takdir toplayan kişisel niteliklerinin bir yansımasıdır. 2019-2021 döneminde görev yapacak Büyükelçi Cengizer’in UNESCO’ya değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz."

Türkiye 2017'de kurula girmişti

UNESCO'nun Kasım 2017'de düzenlenen 39. Genel Konferansı'nda yapılan seçimde Türkiye, UNESCO'ya üye 134 ülke oyuyla seçilerek 2017-2021 yıllarında Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştı.

Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.