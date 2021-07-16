Türk Boyları Yalova’da buluşuyor

Türk dünyasında geleneksel hale gelen ve yaklaşık çeyrek yüzyıldır süregelen Türk Boyları Kültür Şöleni, 15 Temmuz’da Yalova’da başlıyor. Başta Orta Asya’da bulunan Türk boylarının yanısıra Avrupa ve Balkanlara yayılmış Türk boylarından da yüksek düzeyde temsilciler katılacak. Turan’a mensup bütün boyların temsil edilmeye çalışıldığı şenlikte, 21. Yüzyılı Türk Dünyasının ortak ideal etrafında toplama ve güç birliğinin oluşturulması amacı hedefleniyor.

Şenlikte bir çok konferans, seminer ve kapalı toplantılar yapılarak sorunlar, idealler ve hayatın her alanında işbirlikleri konuları ele alınarak tebliğ haline getirilecek.

Türk cumhuriyetleri tarafından hükümet ve devlet düzeyinde katılımın yapıldığı şenlikte Avrupa ve Balkanlar’daki Türk boylarından da en üst düzeyde temsilciler katılıyor.

Kabardin, Çeçenistan, Osetya,Bosna Hersek, Yakutistan Saha, Kırgızistan, Güney Azerbaycan, İran, Baskurdistan, Kazakistan, Makedonya ve Romanya’daki Türk boyları şenliklere katılacak.

Yalova’nın ünlü işadamlarından Asri Uzun’un da sponsor olduğu etkinlikler 5 gün sürecek ve halka açık olacak