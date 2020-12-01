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Aktüel Türk bilim insanlarının işitme cihazlarıyla ilgili buluşu uluslararası patent aldı
Aktüel

Türk bilim insanlarının işitme cihazlarıyla ilgili buluşu uluslararası patent aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:07:52 -
Türk bilim insanlarının işitme cihazlarıyla ilgili buluşu uluslararası patent aldı

EDİRNE (AA) - Türk bilim insanları, yüzde 60-70 verimle çalışan işitmeye yardımcı protez cihazların temel çalışma prensibini değiştirmek, onları daha verimli hale getirmek için yeni bir "elektrot frekans kodlama yöntemi" geliştirdi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Bulut, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyeleriyle birlikte işitme problemi olan hastalara yönelik "Koklear İmplantta Spatial Seçiciliği ve Konuşmayı Ayırt Etmeyi Artırmak İçin Yeni Bir Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi" geliştirdi.

Yöntemin klinik çalışmaları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataş ve Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Eyyüp Kara tarafından gerçekleştirildi.

Bu çalışma, uluslararası inceleme neticesinde kabul edilerek Avustralya Patent Enstitüsünden uluslararası patent aldı.

Patenti alınan çalışma, yüzde 60-70 verimle çalışan işitmeye yardımcı protez cihazların temel çalışma prensibini değiştirmeyi, onları daha verimli hale getirmeyi, spatial seçiciliği ve konuşmayı ayırt etmeyi artırmak için yeni bir elektrot frekans kodlama yöntemini içeriyor.


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