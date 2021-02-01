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Sağlık Türk bilim insanından dünyayı sallayan buluş! 'Sağlık Bakanlığı ile bağlantıdayız'
Sağlık

Türk bilim insanından dünyayı sallayan buluş! 'Sağlık Bakanlığı ile bağlantıdayız'

15 yıldır Avusturya'da yaşayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, mutasyonlu koronavirüsü tespit edebilen PCR testi geliştirdi. Prof. Önder, Sağlık Bakanlığı ile de temas halinde olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:58:00 -
Türk bilim insanından dünyayı sallayan buluş! 'Sağlık Bakanlığı ile bağlantıdayız'

Tüm dünyanın kabusu haline gelen mutasyonlu koronavirüslerle ilgili sevindirici bir haber geldi. Bir Türk bilim insanı bu virüsleri tespit eden bir tanı kiti geliştirdi.

Avusturya’ya 15 yıl önce yerleşen ve Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, ‘Mutasyonlu koronavirüsleri’ tespit eden PCR test geliştirdi.

Avusturya’nın Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, ‘Mutasyonlu koronavirüsleri’ tespit eden PCR test geliştirdi. Ülkede Kovid-19’un İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlu vakaların görülmesinin ardından çalışma başlatan şirket, alınan 40 numunenin 3’ünde İngiltere mutasyonu B.1.17 tespit edildiğini teyit etti.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Önder, ürettiği mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürün olduğunu açıkladı.

Yüzde 70-90 arasında sonuç

“Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" diyen Önder, "Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" dedi.

Test setleri 6 euro

Procomcure Bıotech şirketi CEO’su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, Thalgau'daki şirketin haftada 5 milyon PCR test üretebildiğini ifade ederek, "Avusturya'da kullanılmaya başlandı. Şu anda bir test seti 6 Euro değerinde. Ancak fiyatı üretim sayısı ve teslimat kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. Ar&GE'den üretime kadar yüzde 100 Avusturya menşeilidir." ifadelerine yer verdi.

"Sağlık Bakanlığı ile bağlantıdayız"

Önder, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile salgının başından bu yana bağlantıda olduğunu ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Pandeminin ilk yılı yani geçen sene çok büyük çalışmalarımız oldu. Hatta Sağlık Bakanlığımızla da bağlantıya geçtiğimiz oldu. Türkiye'ye testler de verdik. Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabi bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendine göre kuralları var. İthalat ve ihracat kuralları. Bilhassa tanı kitlerinde özel yasalar mevcuttur. Ve o nedenden dolayı da istediğiniz zaman istediğiniz kiti ve testi kullanamazsınız. Böyle sıkıntılarımız oluyor zaman zaman. Türkiye içinde bulunan bir şirket değiliz tabii ki. Bunun etkisi var. Ancak orada ortak şirketlerimiz var ve bunlarla beraber çalışıyoruz"

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